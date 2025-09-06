「首の神経圧迫」と「耳鳴り」の意外な関係──シニア世代に広がる“首からくる耳の不調”とは？

UNICE Intelligent Medical Shenzhen Co.,Ltd.

実はこれ、首の神経圧迫（頸椎神経根症）によって起こる耳鳴りや耳閉感の可能性があります。

CEARVOL(https://cearvol.com/?source=prtimes&campaign=pinchedtinnitus)は、高齢化社会で増加しているこうした「首由来の耳症状」に注目し、正しい理解と対策、そして補聴器を活用したサポートについて情報を発信しています。

首の神経圧迫（頸椎神経根症）とは

首の神経が椎間板ヘルニアや骨棘、筋肉の過緊張などで圧迫されると、腕や肩だけでなく、耳にまで症状が及ぶことがあります。

- 腕や手のしびれ・脱力- 首のこわばり、動かしづらさ- 耳の圧迫感、耳閉感- 軽い耳鳴り（ブーン、ジーン、ゴーッという低音）

耳鼻科を受診しても原因が見つからず、実は「首」からきているケースが少なくありません。

実際のケース

68歳の男性は、孫を抱き上げようとした瞬間に首へ激しい痛みを感じ、その後「耳の奥でザーッという音が続く」と訴えました。耳の感染症を疑いましたが、検査の結果「頸椎の神経圧迫による耳鳴り」と診断されました。

なぜ「首」が耳に影響するのか

医学的には「頸性耳鳴り（cervicogenic tinnitus）」と呼ばれます。

- 首のC2-C3神経が脳幹の蝸牛神経回路に影響- 首の筋肉の緊張が耳管機能を妨げ、「耳が詰まる感じ」を引き起こす- 炎症で血流が乱れ、拍動性の「ザーッ」「ドクドク」という耳鳴りを感じる

つまり首と耳は神経・血流・筋肉を通じて密接に結びついているのです。

対処法と日常の工夫

治療は一人ひとり異なりますが、次の方法が一般的に推奨されています。

- 姿勢改善ストレッチ（あご引き、首の軽い傾き運動）- 温熱と冷却（温めて筋肉を緩め、その後アイシングで炎症を抑える）- 理学療法やマッサージ（神経圧迫を和らげる）- 枕や寝姿勢の工夫（首をまっすぐ保つサポート具の使用）- 医療介入（鎮痛薬、神経ブロック注射、場合によっては手術）

そして「耳鳴り」への対策として、補聴器の活用が有効なケースがあります。周囲の環境音を適切に取り入れることで、脳が耳鳴りに集中するのを防ぎ、不快感を軽減します。

CEARVOL Diamond X1 補聴器

CEARVOLの最新モデル 「Diamond X1(https://cearvol.com/products/diamond-x1-black-rechargeable-hearing-aids?source=prtimes&campaign=pinchedtinnitus)」 は、耳鳴りで悩む方をサポートする機能を備えています。

- 自然な集音で耳鳴りを意識しにくくする- Bluetooth対応でテレビやスマホ音声を直接ストリーミング- アプリ連動により音量や音質を自分で細かく調整可能- 充電式で日常生活に使いやすいデザイン

耳鳴りそのものの「治療」ではありませんが、多くの方が「音の聞き取りが楽になり、耳鳴りのストレスが減った」と評価しています。

Amazon限定キャンペーン（期間限定）

今回、首の神経圧迫による耳鳴りに悩む方へのサポートを目的に、期間限定セールを実施いたします。

期間：2025年9月13日（土）0:00 ～ 9月18日（木）23:59（JST）

対象商品：CEARVOL Diamond X1 補聴器

通常価格：\49,800

特別価格：\35,919（27%OFF）＋1%ポイント還元

数量限定・期間限定のため、ぜひこの機会にお試しください。