札幌の”夜観光”に新名所！レイトコース増枠でナイトタイムエコノミーに貢献｜手作りペアリングの『工房Smith京王プラザホテル札幌店』観光の合間に手作り指輪という特別体験を

株式会社 一宝

株式会社一宝（所在地：北海道札幌市）が運営する手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング専門店の『工房Smith札幌』は、お客様一人ひとりの想いに寄り添う指輪の手作り体験専門店として、国内外からたくさんの方々にご利用いただいております。

この度、体験コースのさらなる需要増とインバウンド観光客の増加を受け、手作りペアリングコースの予約枠を大幅拡大、並びに営業時間を「朝9時から夜21時半」まで延長いたします。

これまでは朝の時間に体験したい、日本滞在中にスケジュールを有効活用したい、観光や仕事帰りに気軽に立ち寄りたいという声を多数いただいておりました。そこで今回、札幌の朝を活かして早朝9時から制作できる枠を設け、同時に「ナイトタイムエコノミー」推進の観点からレイトコースも大幅に拡充。札幌の夜を彩る特別な体験型プログラムとして、カップルやご家族、お友達同士、そしてお一人でもご参加いただけます。

◼︎札幌の夜を盛り上げる！ナイトタイムエコノミー推進

札幌市では、夜間の観光・消費活動を促進する「ナイトタイムエコノミー」が地域活性化の重要な柱として注目されています。夜の時間帯にしか味わえない魅力的な体験の開発や、観光客が夜間も安心して楽しめる環境整備が進み、札幌の夜が昼間に劣らず賑わう街へと変貌を遂げつつあります。

近年の調査によれば、夜間観光の消費単価は昼間よりも高く、訪れる人々が夜の時間帯に消費を拡大させることが地域経済に大きく貢献すると期待されています。それに応え、札幌市や民間事業者は多彩なナイトタイムコンテンツを展開中。紅葉ライトアップや夜間の水族館、美味しい夜ご飯を提供する飲食店の充実など、新しい夜の楽しみが次々と生まれ、観光客や地元住民に支持されています。

そんな中、「工房Smith京王プラザホテル札幌店」が導入した夜の手作り指輪体験コースは、観光の合間や仕事帰りに気軽に参加できる体験型プログラムとして、ナイトタイムエコノミーの推進に大きく寄与しています。

今後も札幌は、夜の時間帯の魅力を磨き上げ、観光や地域経済の活性化に向けた取り組みを積極的に推進してまいります。

◼︎観光業界・地域事業者との協業パートナーを募集

工房Smith札幌では、札幌の観光振興と地域経済の活性化を共に推進いただけるパートナーを広く募集しております。旅行会社、宿泊・飲食事業者、イベント運営企業、自治体・DMOの皆さまなど、幅広い業種の方々との連携を強化し、観光体験コンテンツの拡充と地域の賑わい創出を目指します。

「札幌を盛り上げたい」という共通の想いを持つ企業・団体様からのご連絡をお待ちしております。ご関心のある方は、下記窓口までお気軽にお問い合わせください。

◼︎お問い合わせ先

株式会社一宝 工房Smith札幌

Email：1@ippoo-japan.com

◼︎手作りペアリング体験コース

体験内容は、プロの職人によるサポートのもと、素材選びからサイズ調整、ハンマーでの槌目つけや刻印入れなどが体験できる本格派で、完成したリングはその日のうちにお持ち帰り可能。希望により誕生石やダイヤモンドのセッティング、イラスト刻印のアレンジもできます（オプション）。

観光都市としての札幌の魅力を昼夜問わず高めるため、今後も体験型ジュエリーサービスを充実させてまいります。 「朝からナイトタイムエコノミーまで」幅広い時間帯で思い出のものづくり体験を、ぜひ工房Smith札幌 京王プラザホテル札幌店で体感してください。

◼︎変更後の予約枠

・9:00～

・10:30～

・13:30～

・15:00～

・16:30～

・18:00～

・19:30～

・20:00～

※18:00以降開始回は全てレイトコースとなり、基本料金＋3,300円(税込)/1組を別途頂戴いたします。

◼︎ご予約について

対象店舗：工房Smith京王プラザホテル札幌店

営業時間：9:00～21:30（レイトコース18:00~）

予約方法：公式WEBサイトにて（完全予約制）

体験枠：最大6名まで同時参加可、ひとり体験も歓迎

工房Smith札幌について

工房Smith札幌だからできる自由で、美しい指輪。デザイナーと熟練の職人がサポートして二人の理想をカタチにします。

手作りベビーリングも制作可能

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=-CN2K032FQ4 ]

赤ちゃんの未来を見守る、小さな輝き――ベビーリング。

ご家族がプロのクラフトマンとともに作業し、誕生石や刻印を自由にカスタマイズ。赤ちゃんの未来を見守る「小さな輝き」を、世界にただ一つのオリジナルリングとして形にできます。

＜札幌本店＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=dlzV5OD7pKo ]

手作り結婚指輪・婚約指輪専門店

住所

〒060-0062

北海道札幌市中央区南2条西10丁目1番

オエノン北海道 BLD1F

営業時間

10:00～19:00

（レイトコース 19:00～22:00）

ご予約

完全ご予約制です。

以下フォームにてご予約ください。

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス

地下鉄東西線「西11丁目」駅 3番出口から徒歩3分

「駐車場料金補助あり(ご制作のお客様限定)」

URL

https://sapporo-smith.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_honten/

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/KoT87WQnMDAuCDBH8

＜京王プラザホテル札幌＞

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=oDhwYX-sWUo ]

手作りペアリング専門店

住所

〒060-0005

北海道札幌市中央区北5西7-2-1

京王プラザホテル札幌 1F

営業時間

9:30～19:00

（レイトコース 18:30～21:30）

ご予約

完全ご予約制です。

以下フォームにてご予約ください。

https://sapporo-smith.jp/reserve/

アクセス

JR「札幌」駅から徒歩5分

TiKTok

https://www.tiktok.com/@smith_sapporo_kpla

Instagram

https://www.instagram.com/smith_sapporo_kpla

YouTube

https://youtu.be/oDhwYX-sWUo?si=xf8bcuw4ruBTCEHw

GoogleMap

https://maps.app.goo.gl/wPz6tRrQBoUDGWwVA

■会社概要

会社名

株式会社 一宝

所在地

〒060-0062

北海道札幌市中央区南2条西10丁目1番

オエノン北海道 BLD1F

創設

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

ジュエリー修理加工・リフォーム専門店

「RITZ GLANDE -リッツグランデ-」

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

google Map

https://maps.app.goo.gl/oiy2vU8exUiDkBvc6

「札幌宝石買取.com」

https://sapporo-housekikaitori.com(https://sapporo-housekikaitori.com/)