キンコーズと創るハンターの証！『モンスター×ハンターNow』2周年記念コラボ企画 ～冒険の感動を形に！ギルドカードで作るオリジナルグッズ＆展示会～

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）は、Niantic社が開発・配信を担う位置情報連動型ゲーム『モンスターハンターNow（モンハンNow）』の2周年を記念し、2025年9月13日～28日の期間限定で、全国のキンコーズ店舗およびECサイトにて特別コラボ企画を実施いたします。

このコラボ企画では、ゲーム内のギルドカードデータ（プレイヤーの成果や記録）を活用したカスタマイズグッズの作成をお楽しみいただけます。また、キンコーズの運営するコワーキングスペース「ツクル・ワーク」では特別展示を実施し、ゲームの世界観をさらに深く味わえます。

『モンハン Now』× キンコーズ コラボ特設サイト

https://mhn-kinkos.com/(https://mhn-kinkos.com/)

2周年記念コラボ企画の概要

『モンハン Now』は、位置情報を活用した新しいゲーム体験を提供するモバイルゲームとして多くのプレイヤーに愛されており、2025年9月には2周年という節目を迎えます。これを記念し、オンライン体験のみならずさまざまなリアル体験の提供も計画されています。

今回キンコーズでは、コラボ企画としてオリジナルグッズの販売や展示を実施します。このコラボ企画では、ギルドカードをベースにキンコーズのオンデマンド印刷技術を活用し、手元に残せるオリジナルグッズを販売します。1点から作成可能なカスタマイズグッズは、プレイヤーのゲーム内のデータと連動することで、「あなただけの記念グッズ」という特別感を提供します。また、今回は『モンハンNow』の公式グッズ販売も「ツクル・ワーク」、特設オンラインサイトにて行われます。

また「ツクル・ワーク」での特別展では、ゲームの世界観をさらに深く味わう特別装飾や、グッズ制作の実演ゾーンも登場します。

キンコーズでは、これらのコラボ企画を通して『モンハン Now』ファンを盛り上げ、ゲームコミュニティの活性化に貢献いたします。

2周年の記録を特別な形で残そう！『モンハンNow』×キンコーズで楽しむ新体験

今回の2周年記念コラボ企画では、オンラインの枠を超えた4つのリアル体験をお届けします。

１.ハンターごとのカスタマイズグッズ

ゲーム内の成果や好きな武器種等をもとに、「あなただけの記念グッズ」を作成できます。

・Tシャツ（好きな武器種でカスタマイズ）

・スマホ冷却シート（好きな武器種でカスタマイズ）

・ハンターランクキーホルダー

※店頭またはECサイトで受付、後日お渡し。

２.限定オリジナルグッズ販売

ツクル・ワークやECサイト限定で、『モンハンNow』限定グッズを販売します。

・歴代のキービジュアルを用いたアクリルスタンド

・センパイのアクリルキーホルダー

・歴代のキービジュアルを用いたポストカード

・ハンターランクトロフィー

３.「ツクル・ワーク」特設展示会

『モンハンNow』の体験イベントとして、「ツクル・ワーク」内に特別装飾を行います。過去キービジュアルのパネル展示を始め、期間中に設置されるギルドボードでは、来場者が情報交換をすることで、フレンド交流を行えます。また、カスタマイズグッズを作成する工程を実際にご覧いただける実演ゾーンも登場します。

４.来場・購入特典

・2周年記念ポストカードプレゼント

キンコーズ店舗にて『モンハンNow』グッズ発注で、記念デザインのポストカードをプレゼントします。

・先着1,000名限定！ゲーム内プロモーションコード配布

ゲーム内で使える特別なコードをプレゼント。※ツクル・ワーク限定

詳細な情報や追加発表については、特設サイトでお知らせいたします。本コラボレーションに関する最新情報をぜひお楽しみにお待ちください。

【イベント開催 概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117325/table/100_1_5dd360b6c8c2d861e1cbbdd12bae26b4.jpg?v=202509061226 ]『モンスターハンター Now』とは

Nianticが提供する『モンハン Now』は、世界中で人気の高いカプコンの「モンスターハンター」を現実世界で体験できるスマートフォン向けアプリです。プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発します。片手でできる簡単な操作ながらモンスターハンターならではのアクション性とモンスターとの緊張感のある駆け引きを、「モンスターハンター」に初めて触れる方はもちろん、長年のファンの方でもお楽しみいただけます。

キンコーズ・ジャパン株式会社 会社概要

当社は、お客様のライフとビジネスに寄り添い、サステイナブルな社会を実現するオンデマンドソリューションサービスのサプライヤーとして様々なお客様からパートナーと認識されることを目指しています。有人接客型プリントサービスのキンコーズ及びコワーキングスペースのツクル・ワークといった店舗運営事業をはじめ、顧客の業務改善を支援するプラットフォームソリューションの開発・運用支援を行うデジタルソリューション事業、屋内外の装飾・展示会の出展向け大型インクジェット出力・加工・施工から、ショッピングモールでの販促支援室の運営、セールスプロモーションにおける企画立案・デザインなどのマーケティングサービス事業、IPコンテンツとのコレボレーションと、多岐にわたるサービスを展開しています。

会社名 ： キンコーズ・ジャパン株式会社

所在地 ： 東京都港区三田3-4-10 リーラヒジリザカ3階

代表者 ： 代表取締役社長 渡辺浩基

設立 ： 1991年12月24日

資本金 ： 100,000千円

従業員数： 723名（2025年9月1日現在）

URL ： https://www.kinkos.co.jp/corporate/

