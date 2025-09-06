【緊急発表】2年ぶりの奇跡の復活！人気ダンスチーム「Dr.SWAG」最大規模フェス『Dr.FES-2026-』豊洲PIT開催決定

株式会社BUZZ GROUP

次世代エンターテイメントの創造を牽引する株式会社RaySTA（本社：東京港区、代表取締役社長：飯田 勇翔）は、人気ダンスチーム「Dr.SWAG」が主催する大型ダンスフェスティバル『Dr.FES-2026-』を2026年1月16日（金）に東京・豊洲PITで開催することを発表いたします。前回から2年間の準備期間を経て、過去最大規模での復活を遂げる今回のフェスは、ダンス界に新たな歴史を刻む記念すべきイベントとなります。

業界震撼！史上最高額VIPチケット50,000円の破格特典

Dr.SWAGアーティスト写真

今回最大の話題となっているのが、前代未聞の特典を誇るVIPチケット（50,000円）。単なる最前列確約にとどまらず、Dr.SWAGからの専用メッセージ動画、リハーサル観覧権、そして終演後にはKAITA、KAZtheFIRE それぞれとの個別撮影（計1分間）という、まさに一生の宝物となる貴重な体験を提供します。

4段階の緻密なチケット戦略で全ファン層をカバー

VIPチケット特典内容詳細

【VIPチケット】50,000円

- 最前列確約- リハーサル観覧（一部）- Dr.FES-2026-限定Tシャツ- Dr.SWAGからの事前メッセージ動画- Dr.SWAGサイン入りフォトブック- 終演後個別撮影（KAITA、KAZtheFIRE各1分間）

【SSチケット】30,000円

- 最前列エリア- Dr.FES-2026-限定Tシャツ- Dr.SWAGサイン入りフォトブック- 終演後団体撮影（Dr.SWAG 2人揃って・30秒）

【Sチケット】10,000円

- 前列確約- Dr.FES-2026-限定Tシャツ- Dr.FES-2026-限定ポストカード

【通常チケット】6,000円

革新的なファンコミュニティ「Dr.SALON」会員が最速先行の権利獲得！

- 通常スタンディング（購入順整理番号）- 上位チケット入場後のご案内4種類のチケットデザイン比較

9月5日（金）21:00より、Dr.SWAG運営のオンラインコミュニティ「Dr.SALON」会員限定で最速先行販売がスタート。「ダンスで世界を変える」をコンセプトに、アーティストとファンが対等な立場で夢を共創する革新的なプラットフォームとして、業界内外から注目を集めています。

チケット販売スケジュール：

- 9/5（金）21:00～9/9（火）23:59：Dr.SALON会員限定最速先行（VIP/SS/S対象）- 9/10（水）21:00～：一般先行販売開始（VIP/SS/S対象）- 通常チケット販売：後日発表Dr.SALON入会・詳細はこちら :https://drswag-salon.com/

TikTok1億回再生の振付師Dr.SWAG、前回から2年間の新たな準備期間を経て

Dr.SALON会員限定先行販売告知画像

KAITA、KAZtheFIREで構成されるDr.SWAGは、『Body Rock Jr.』にて2年連続準優勝を果たし世界のダンスシーンから注目を浴びる存在。Chris Brown、BIGBANG、ZICOをはじめ、数多くの海外ビッグアーティストとの共演も果たしています。

現在ではアジアやアメリカを中心に世界各地でパフォーマンスやワークショップを行いながら、三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBEなど様々なアーティストの振り付けも担当。特にBE:FIRST「Boom Boom Back」、PSYCHIC FEVER from EXILE TRIBE「Just Like Dat」のDr.SWAG振り付けはTikTokで1億回再生を突破し、楽曲をバズらせるその才能は多方面にわたり注目されています。

またDr.SWAG自身も音楽活動をスタートし、「Dr.SWAG - SWAG IN YOUR AREA feat.Novel Core」でアーティストとしても活躍中です。

【Dr.SWAGからのコメント】

KAZtheFIRE

「ダンサー、振り付け師のKAZtheFIREです！この度約2年ぶりとなるDr.FES 2026の開催が決定致しました!!️過去の公演も満員御礼の大盛り上がりでしたが今回は"過去最高規模"となるのでもっと最高なDr.FESにしていこうかなと思っております！是非チェック宜しくお願い致します！」

KAITA

「Dr.FES 2026が2026.1.16(金)に豊洲PITで開催決定致しました。2年ぶりに帰ってきます。初回のCLUB CITTA'から始まり前回のKT Zepp Yokohama、今回は豊洲PITで年々徐々に規模感がデカくなってってるということは内容もどんどんやばくなってるよってことです!!️これから徐々に内容も発表されていくので是非楽しみに待っていてください👀 毎回チケットは完売なので早めにGETしておいてくださいね!!️🎫 」

会場は都内最大級「豊洲PIT」！キャパ3,103人の圧巻空間

KAZtheFIREKAITA

開催会場となる豊洲PITは、スタンディング収容人数3,103人を誇る都内最大級のライブハウス。Dr.FESシリーズ史上最大規模での開催となり、より多くのファンが一体となって最高の瞬間を共有できる空間を提供します。

株式会社RaySTAが仕掛ける「次世代エンタメ革命」

「CREATE NEW STANDARD～新しいエンタメの標準を創る」をミッションに掲げる株式会社RaySTAは、次世代の若者たちのシーンを変える会社として、若い世代や学生をフックアップし続けています。今回のDr.FES 2026も、アーティスト×DANCEの新しい可能性を提示するイベントとなることでしょう。

最新情報は公式Instagramにて発信中！

公式Instagram：https://www.instagram.com/raysta_info/?hl=ja

【開催概要】

イベント名：Dr.FES 2026

開催日時：2026年1月16日（金）開場17:00／開演18:00

会場：豊洲PIT（東京都江東区豊洲2-2-10）

キャパシティ：3,103人（オールスタンディング）

出演：Dr.SWAG ほか（追加ゲスト後日発表）

主催：株式会社RaySTA

チケット：VIP 50,000円／SS 30,000円／S 10,000円／通常 6,000円

アクセス：ゆりかもめ「新豊洲駅」徒歩4分／東京メトロ有楽町線「豊洲駅」7番出口より徒歩12分

会場アクセス詳細 :https://toyosu.pia-pit.jp/access/index.html株式会社RaySTA

社名：株式会社RaySTA

代表者：飯田 勇翔

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：イベント制作、キャスティング、商品開発

HP：https://raysta.jp/

※株式会社RaySTAは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。