ゼロリノベ×スウェーデン人クリエイターの新提案｜北欧と和が融合したリノベ住宅「THE JAPANDI HOME」誕生

株式会社groove agent（本社：東京都港区、代表取締役：鰭沼悟）が運営するワンストップリノベーションサービス「ゼロリノベ(https://bit.ly/4ne0dxA)」は、北欧出身のDIYクリエイターであるアントン・ウォルマン氏と共同設計したリノベーション住宅「THE JAPANDI HOME」を、2025年9月6日より販売開始します。

SNS総登録者数200万人を超えるウォルマン氏は、これまでに世界的なブランドコレクションのファッションモデルやDIYクリエイターとして活動してきました。本プロジェクトは、彼にとって初めてのリノベ住宅プロデュースとなります。

開発背景

本プロジェクトは、多くの在日外国人からアントン・ウォルマン氏のYouTubeチャンネルに、物件探しやリノベーションに関する問い合わせが多数届くようになったことから始まります。その背景には彼らが「日本の新築分譲マンションや賃貸物件のデザインテイストに馴染まないこと」「エリアや間取りにこだわりがあるが、希望の物件が見つからないこと」「母国では中古住宅が一般的なため、築古物件に抵抗がないこと」などがあるとウォルマン氏は分析。

そうしたことを受けて、 “足るを知る”という禅の思想をベースにしたシンプルで余白のある「ゼロリノベ」の住まいづくりと、ウォルマン氏の北欧的ミニマリズムが共鳴。在日外国人などのニーズに応えるデザイン性の高い築古リノベ住宅「THE JAPANDI HOME」が誕生しました。

プロジェクトの意義

・築65年のビンテージマンションを「求められる住まい」へ再生

・「北欧×和」テイストの洗練されたデザイン

・都市部に増加するコンパクト住宅ストックの利活用、住宅市場の循環促進

「デザインもエリアも機能も諦めたくない」。

そんなニーズに応える新しい答えが、このプロジェクトです。

「THE JAPANDI HOME」の特長

無駄を削ぎ落とした「Less」の思想で、本質的な豊かさを追求した端正な佇まい。シンプルで機能的な “用の美” 。温もりを与える自然素材。そうした北欧と日本に共通する伝統的な住宅様式をベースに、長い冬を迎える北欧では欠かせない「光」も重視。デザインの国・スウェーデンの文化と、世界の大都市に住んだ経験を活かして、築65年のビンテージマンションを再生しました。

＜見どころ＞

1. 大きな円窓にくつろぎのヌックを備えた畳ルーム

2. 伝統的な左官壁

3. 自然との調和を感じる有機的なアール加工

4. 既存の浴室をアースカラーで一新

5. 柔らかな光を生む障子は間仕切りとアクセントウォールの2WAY

物件概要

場所：東京都目黒区（最寄駅徒歩9分）

広さ：48.79平方メートル

築年月：1960年3月

構造：RC造

販売価格：5,280万円

管理費：5,000円／月

修繕積立金：20,000円／月

特設ページURL：https://journal.zerorenovation.co.jp/lp/the-japandi-home/

開発にあたり

プロデューサー／アントン・ウォルマン

「私は常に、家とはその『歴史』と『未来』の両方を映し出すべきものだと信じてきました。日本の伝統建築と北欧のエッセンスを掛け合わせた今回のプロジェクトには、日々の暮らしをゆっくりと、丁寧に営むためのヒントが詰まっています。レイアウトの初期段階から、施工や素材選びに至るまで、西村さんとゼロリノベーションのチームとご一緒できたことは、終始、本当に素晴らしい経験でした」

（原文）

I’ve always believed a home should reflect both its history and its future. With this project, we’ve blended the spirit of traditional Japanese architecture with the clarity and warmth of Scandinavian design. It’s a space meant to be lived in, slowly, intentionally, and with care. Working with Nishimura-san and the team at Zero Renovation has been a true pleasure throughout, from early layout decisions to construction and material choices.

プロフィール

DIYクリエイター／YouTuber／モデル。「JAPANDI HOUSE(https://www.japandihouses.com)」主宰。ストックホルム出身。19歳よりファッションモデルの活動を始め、トップメゾンとの専属契約や各国のコレクションに出演するなど世界で活躍。2019年、東京へ移住。日本の古民家DIYをYouTubeで配信し、現在、SNSの総登録者数は200万人を超える。メディアにも多数登場

担当デザイナー／西村 一宏

「どんな空間で暮らすかは、“どんな人生を選ぶか”につながっている。そう考える私たちゼロリノベは、日本の暮らしが持つ美しさと奥深さを、リノベーションという手段で世界に届けたいと思ってきました。今回、アントンさんというパートナーと出会い、日本と北欧、それぞれの文化と感性が響き合う住まいが形になりました。この住まいが、心から『ここに住みたい』と思える誰かのもとへ届くことを願っています」

プロフィール

共同創業者、株式会社groove agent 取締役／一級建築士

主要サービス「ゼロリノベ」のご紹介

中古住宅のリノベーションを物件探しから設計、施工、アフターフォローまで、オールワンストップで包括的にサポートしております。「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、優れたデザイン性と自由度の高いプランを評価され、受賞歴多数。SNSやオウンドメディアを通して、月間約100万人の方に自由のヒントをお届けしております。

会社資料：https://journal.zerorenovation.co.jp/wp-content/uploads/2025/07/factbook-202507.pdf

ゼロリノベについて：https://www.zerorenovation.co.jp/company/aboutus

会社概要

会社名：株式会社groove agent

代表取締役：鰭沼 悟(えびぬまさとる)

設立：2011年11月11日

所在地：東京都港区北青山２丁目１２－４２

事業内容：不動産仲介、リノベーション設計・施工

コーポレートサイトURL：https://www.zerorenovation.co.jp/

ゼロリノベ本店URL：https://g.page/zerorenovation-minatoku?we

ゼロリノベ駒込店URL：https://g.page/zerorenovation-komagome?gm

ゼロリノベ横浜店URL：https://goo.gl/maps/NGabMuD8gHw2AeWj7

ゼロリノベ大阪店URL：https://maps.app.goo.gl/UMTgi7s76pXQcu8g9