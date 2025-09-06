湘南美容クリニック、2025年9月6日(土)より新TVCM放送開始！医療エイジングケア「エールシリーズ」で叶える“大人の自信肌”

SBCマーケティング株式会社

湘南美容クリニック（本社：東京都新宿区）は、2025年9月6日（土）より新TVCM「エールシリーズ」を全国で放送開始いたします。本CMは「大人の自信肌へ、医療エイジングケア。」をテーマに、セルフケアでは解決できない肌悩みに対して、医療だからこそ可能な根本的なエイジングケアを提案いたします。

「エールシリーズ」は、美容医療にまだ一歩を踏み出せていない方々に向け、応援（エール）の想いを込めて制作しました。かつては「怖い・痛い・高い」といったイメージが先行していた美容医療も、今では手軽かつ安全に取り入れられる時代となっています。それでも、美容医療を身近に感じられない方が多いのも現状です。

本TVCMでは、こうした方々の声に応え、医療エイジングケアがもたらす「変化」「根本へのアプローチ」「自分らしい自信」を描きます。「大人の自信肌へ」というキャッチフレーズには、美容医療を日常生活の中に自然に取り入れ、世代を超えて前向きな一歩を踏み出すきっかけを届けたいという想いを込めました。

TVCM概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/7_1_f9b68a9bfc70e2a565d952056794da28.jpg?v=202509061226 ]

湘南美容クリニックで叶える「医療エイジングケア」

加齢とともに現れる眉間やおでこのしわは、疲れて見える・実年齢より上に見られるなど心理的負担をもたらします。多くの方がセルフケアでは限界を感じつつも、「費用が不安」「トラブルが怖い」「どのクリニックがいいのか分からない」といった理由で美容医療に踏み出せずにいます。

そこで「エールシリーズ」は、こうした方々に向けて、身近に美容医療を取り入れられる選択肢を提供します。湘南美容クリニックでは、医療ならではの方法でしわの原因となる筋肉に直接アプローチし、セルフケアでは得られない効果を短期間で実感できるようにしています。加えて、無料カウンセリングを通じて不安や疑問を丁寧に解消し、手の届きやすい価格で医療エイジングケアを提供します。

こうした取り組みを通じて、美容医療を「特別なもの」から「日常の一部」へと変えていきます。

「エールシリーズ」治療例（一部抜粋）

シミ・くすみ(https://www.s-b-c.net/yell/shimi/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20250906_yell_shimi)

「くすみを作る色素は、茶色シミだけじゃない。」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/7_2_8599ddaa0fdf0b8976cbab325963d393.jpg?v=202509061226 ]

しわ(https://www.s-b-c.net/yell/shiwa/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20250906_yell_shiwa)

「しわを作る原因、実は筋肉。」

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165112/table/7_3_0d72c8effcd6c626a49838d7878b5b5d.jpg?v=202509061226 ]

エールシリーズご紹介

「時間や手間はかけられないけど、キレイになりたい。」そんな願いを叶えるのが、湘南美容クリニックのエールシリーズです。美容医療と聞くと身近に感じられない方も多いかもしれませんが、今は注射1本でしわやたるみを改善したり、レーザーでシミを取り除いたりと、想像以上に気軽にできる施術が増えています。

日頃のスキンケアでは届かないお肌の悩みを、医療の力で解決しませんか。湘南美容クリニックでは、30代・40代からでも、50代・60代からでも、年齢を問わず美しくなっていただける施術をご用意しています。

湘南美容クリニックについて

2000年、神奈川県藤沢市で創業。「美容医療をもっと身近に」という信念のもと、先進的な美容医療の提供に努め、現在では国内外に130院を展開しています。確かな技術と徹底した安全対策により、医療のプロフェッショナルがお客さま一人ひとりに寄り添い、理想の実現をサポートしています。

湘南美容クリニック公式サイト(https://www.s-b-c.net/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20250906_yell_sbchp)

創業25周年を迎えた湘南美容クリニックが掲げる「湘南美容の約束」

湘南美容クリニックは、お客さまに支えられ2025年に創業25周年を迎えました。

これまで多くのお客さまの美と健康をサポートしてきた私たちは、節目の年を機に、より一層の安心と信頼をお届けするための指針として「湘南美容の約束」を改めて掲げます。私たちはこれからも、美容医療への不安を取り除き、透明性と信頼性をもって、お客さまに安心と前向きな変化を提供することをお約束します。

「湘南美容の約束」特設サイト(https://www.s-b-c.net/about/media/promise/?utm_source=release&utm_medium=prt&utm_campaign=pr&utm_term=official&utm_content=20250906_yell_promisetop)

湘南美容クリニックに在籍する医師や治療に関する取材も承っております。

取材をご希望の際は、本プレスリリース記載の担当者までご連絡いただくか、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/(https://www.s-b-c.net/contact/aboutad-form/)

会社概要

SBCマーケティング株式会社

所 在 地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング7階

事 業 ：マーケティングコンサル、インターネット広告運用



