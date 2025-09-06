舞鶴市、アイリスオーヤマ株式会社の寄附により赤ちゃん用紙おむつを無償配布

舞鶴市

舞鶴市は、アイリスオーヤマ株式会社からの寄附を受け、令和7年9月1日より赤ちゃん用紙おむつ

の無償配布を開始しましたのでお知らせします 。

この取り組みは舞鶴市内に新たに飲料水の生産・物流拠点の建設を予定しているアイリスオーヤマ株式会社からの寄附をいただいたことにより実現したもので、配布は乳幼児健康診査や出生届の提出時などの場面を通じて 、市内の子育て世帯等へ届けます。

事業概要

舞鶴市長 鴨田 秋津 コメント

- 寄附元 アイリスオーヤマ株式会社- 寄附物品 赤ちゃん用紙おむつ 3,880セット（3枚1セット）商品名：あんしんGenki!パンツ ※Genki!は王子ホールディングス株式会社の商標又は登録商品です。- 配布開始時期 令和7年9月1日以降、各事業で順次活用- 主な配布場面・対象・出生届の提出時（里帰り出産を含む）・3か月児、10か月児健診の機会・こんにちは赤ちゃん事業による家庭訪問時・保育所、こども園（不足時の予備等として）・貧困等で福祉的に紙おむつが必要な家庭・災害等の緊急時あんしんGenki!パンツ3か月児健診

このたび、舞鶴市に進出が決まっているアイリスオーヤマ様から本市に対して赤ちゃん用紙おむつのご寄付を賜りますこと、心より感謝申し上げます。アイリスオーヤマ様が、地域貢献の一環として、子育て世代への温かいご支援をいただけることは、大変有り難く、心強く感じております。

本市では「未来に希望が持てる活力あるまち・舞鶴」の実現に向けて、子育て・教育環境の充実に取り組んでおります。今後も地域全体で、子どもたちの健やかな成長を支える社会の実現に努めてまいります。