【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】秋のご夕食「金の月」のご紹介～魚料理はイセエビのテルミドール～

イセエビのテルミドール（イメージ）　チーズを絡めてお楽しみください

9月より秋メニューの提供を開始しております。（下記一部抜粋）


【魚料理 】


イセエビを丸ごと一尾使用


イセエビのテルミドール ～特製 ソースで～


【強肴】


オニオンスープで楽しむ


『北海の黒』北海道産 、 ロース肉 のしゃぶしゃぶ


～ユキノシタ 、 マッシュルーム、たもぎ茸、 じゃがいも、 カブ、ミニトマト、ゴボウ、ブランドタマネギ『札幌黄』 入り～


※途中で、別添えの「トリュフオイル」を入れると、味の変化を楽しめます。


【食事】


５種類の 手毬 寿司


～本マグロ、サーモン、イクラ、 ホタテ 、穴子～



秋の金の月　イメージ


皆様のご予約を心よりお待ちしております。


