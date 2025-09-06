【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】秋のご夕食「金の月」のご紹介～魚料理はイセエビのテルミドール～
野口観光マネジメント株式会社
野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
イセエビのテルミドール（イメージ） チーズを絡めてお楽しみください
9月より秋メニューの提供を開始しております。（下記一部抜粋）
【魚料理 】
イセエビを丸ごと一尾使用
イセエビのテルミドール ～特製 ソースで～
【強肴】
オニオンスープで楽しむ
『北海の黒』北海道産 、 ロース肉 のしゃぶしゃぶ
～ユキノシタ 、 マッシュルーム、たもぎ茸、 じゃがいも、 カブ、ミニトマト、ゴボウ、ブランドタマネギ『札幌黄』 入り～
※途中で、別添えの「トリュフオイル」を入れると、味の変化を楽しめます。
【食事】
５種類の 手毬 寿司
～本マグロ、サーモン、イクラ、 ホタテ 、穴子～
秋の金の月 イメージ
皆様のご予約を心よりお待ちしております。
