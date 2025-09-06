【札幌・定山渓温泉　章月グランドホテル】秋のご夕食「金の月」のご紹介～魚料理はイセエビのテルミドール～

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル

（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）

イセエビのテルミドール（イメージ） チーズを絡めてお楽しみください

9月より秋メニューの提供を開始しております。（下記一部抜粋）

【魚料理 】

イセエビを丸ごと一尾使用

イセエビのテルミドール ～特製 ソースで～

【強肴】

オニオンスープで楽しむ

『北海の黒』北海道産 、 ロース肉 のしゃぶしゃぶ

～ユキノシタ 、 マッシュルーム、たもぎ茸、 じゃがいも、 カブ、ミニトマト、ゴボウ、ブランドタマネギ『札幌黄』 入り～

※途中で、別添えの「トリュフオイル」を入れると、味の変化を楽しめます。

【食事】

５種類の 手毬 寿司

～本マグロ、サーモン、イクラ、 ホタテ 、穴子～

秋の金の月 イメージ

皆様のご予約を心よりお待ちしております。

