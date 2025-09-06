【参加無料｜承認制・限定50名】 Mawari × CoinDesk JAPAN DePIN Workshop｜9/19開催のお知らせ

N.Avenue株式会社

N.Avenue株式会社（東京都港区、代表取締役：神本侑季）が運営するWeb3メディア「CoinDesk JAPAN」は株式会社Mawariと共催し、2025年9月19日（金）17:00～20:00に「Web3インフラ投資」の新しい形を学べる特別ワークショップを開催します。

イベント概要と目的

Mawariは、超低遅延・軽量データ配信を可能にする「Guardian Node」を展開し、XRや空間コンピューティングの基盤インフラを支えるDePIN（分散型インフラネットワーク）で提供・その技術はモバイル環境での高解像度3D配信を可能にし、次世代のXR/メタバース体験を支えています。

近年、Appleの「Vision Pro」やMetaの「Quest 3」、さらにGoogleによる「Android XR」発表とSamsungのGentle Monster買収など、米国の巨大プレイヤーがXR市場へ相次いで参入しています。こうした動きにより、XR体験を支える技術の重要性も高まりつつあります。

本イベントでは、Mawariの最新事例紹介や国内外ゲストとの議論に加え、参加者限定でノード購入や運用の流れを詳しく紹介。投資機会としての可能性を、理論と実践の両面から学べる場をご用意しています。

お申し込みはこちら（承認制・招待制） :https://luma.com/pmutkb2w

開催概要

日時：2025年9月19日（金）17:00～20:00（16:30受付開始）

会場：東京都内（詳細は参加者のみにご案内）

定員：最大50名（承認制・招待制）

参加費：無料

主催：CoinDesk JAPAN

協賛株式会社：Mawari

■スピーカー（予定）

谷田部 タケオ氏｜株式会社Mawari CBO

天羽 健介氏 ｜ Animoca Brands Japan CEO

※登壇者は変更となる可能性があります

■プログラム内容（仮）

セッション１.：Mawariによる最新事例紹介

セッション２.：DePINが社会・産業にもたらす可能性を議論

■参加資格

・承認制・招待制（当選者のみ参加可能）

・Web・SNSでの告知あり

参加申込方法

以下Luma参加ページよりご登録ください。（承認制・招待制）

https://luma.com/pmutkb2w

■N.Avenue株式会社について

設立日 ：2018年11月28日

所在地 ：東京都港区

代表者 ：神本 侑季

事業内容：次世代金融・経済に関する情報サービス

URL：https://navenue.jp/

■「CoinDesk JAPAN」について

「CoinDesk JAPAN」は、ブロックチェーン・デジタル資産領域におけるグローバル有数

のメディア「CoinDesk」の公式日本版。新しい経済をつくるビジネスピープル・投資家のため、信頼性の高い次世代金融・経済ニュースと価格データをお届けします。

公式サイト：https://www.coindeskJapan.com/

Xアカウント：https://twitter.com/CoinDeskjapan

本件に関するお問い合わせ先

株式会社N.Avenue 広報担当 Email: sales@navenue.co.jp