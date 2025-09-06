ドバイ不動産セミナー実施レポート｜トップセールス”イチオシ”の2物件もご紹介

株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社BEYOND BORDERS（本社：東京都目黒区、代表取締役：本間 陽介）が運営する海外不動産プラットフォーム「セカイプロパティ」は、ドバイ民間最大手のデベロッパー「DAMAC（ダマック）」と共同で、2025年8月23日(土)にドバイ不動産セミナーを実施しました。

DAMAC本社からセールスマネージャー ”Mohannad KN氏”も来日し、DAMAC社の紹介や、ドバイ不動産市場の概要に加えて、お客様と交えた個別面談を行いました。ドバイは世界中の富裕層が集まる投資先として注目が高く、新たな不動産投資機会が狙えるエリアです。

DAMACトップセールス ”イチオシ” の2物件

ドバイ不動産セミナーでは、DAMACトップセールスよりイチオシの物件「Chelsea Residences」、「DAMAC BAY」の2物件をご紹介します。

イチオシ物件1.Chelsea Residences

・全ユニットがオーシャンビュー

・希少性が高いブランド物件

・大型再開発エリアに立地

「Chelsea Residences」は、イングランド・プレミアリーグの名門「チェルシーFC」とコラボした希少価値の高いブランドレジデンスです。全ユニットがオーシャンビューであり、世界的デベロッパーによる洗練された設計と上質なインテリアが、唯一無二の住空間を提供します。

また、大型再開発エリア内に位置しており、将来的な資産価値の上昇も期待できます。投資用はもちろん、セカンドハウスや長期滞在型レジデンスとしても人気の高い物件です。

＞＞【無料資料DL】ドバイ不動産について詳しく知りたい方はこちら(https://ja.sekaiproperty.com/global/dubai-guide)

イチオシ物件2.DAMAC BAY

・パームジュメイラ隣接の絶好な立地

・DAMAC × 世界的デザイナーによる物件

・43階のインフィニティプール

「DAMAC BAY」は、世界的に有名なリゾート地パームジュメイラに隣接するラグジュアリーレジデンスです。DAMACと世界的デザイナー「ロベルト・カヴァッリ」によるコラボレーションで、洗練されたデザインと高品質な住空間を実現しています。

43階には壮大な景色を一望できるインフィニティプールを備え、ここでしか味わえない非日常体験を提供します。投資用・居住用のどちらにも人気が高い、ドバイ屈指の注目物件です。

ドバイ不動産セミナー参加者様からの期待

今回、ドバイ不動産セミナー実施にあたり、参加者様からはドバイ不動産に対する”期待”のお声を頂きました。

「将来的に投資先の1つとして検討していきたい。」

「セミナーで詳しい話を聞けてよかったです。」

国内外で不動産投資経験を持つお客様も多く、ドバイ不動産の魅力について理解をして頂ける機会となりました。将来的な不動産投資先の候補に挙げる方も多く、弊社としてもドバイ不動産市場への期待感を感じられました。

一方、多くのエリアで開発が進む中で、居住環境への懸念を気にされるお客様もいました。デベロッパーを通じて、お客様に安心してご購入頂けるようにサポートして参ります。

株式会社ビヨンドボーダーズについて

会社名 ： 株式会社BEYOND BORDERS （BEYOND BORDERS CO.,LTD.）

会社URL ：https://beyondborders.jp/

代表者 ： 代表取締役 本間 陽介

所在地

渋谷オフィス（本社）：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目1‐18 青葉台タワー ANNEX4階

虎ノ門オフィス：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-8

事業内容 ： 海外不動産販売エージェント事業、海外不動産メディア事業

(「セカイプロパティ」 https://sekaiproperty.com/ )