【GINZA Global Style】Expansion of International Shipping Service Areas /海外配送サービスエリア拡大

グローバルスタイル株式会社

Global Style Co., Ltd. (Tokyo Stock Exchange Standard Market: 7126; Head Office: Chuo-ku,

Osaka; President and CEO: Hiroshi Tashiro), the operator of the made-to-measure suit

specialty store “Global Style,” has expanded the areas covered by its international shipping

service, and tax-free shopping is also available. Both services are available at all Global Style

stores.

See more :https://www.global-style.jp/archives/information/shipping-and-travel-policy

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、海外配送サービスの対象エリアを拡大しました。免税サービスもご利用いただけます。対象は、グローバルスタイル全店舗です。

■Tax-Free shopping /免税について

詳細はこちら :https://www.global-style.jp/archives/information/shipping-and-travel-policy

Tax-free shopping is now available at all Global Style stores across Japan.

Please be sure to bring your original passport when visiting the store.

【About Order Processing and Payment for Made-to-Measure Suits】

It takes approximately two or three weeks to produce your made-to-measure suit.

At the time of ordering, your credit card will be charged the full amount, including tax.

When you pick up , we will cancel the original billing and register your card again

with the amount excluding tax.

Depending on the timing of your order and pickup, your credit card may be temporarily

charged the full amount including tax.

In such cases, the payment will be adjusted accordingly, and your credit card statement

will reflect the corrected (tax-excluded) amount at a later date.

Thank you for your understanding and cooperation.

グローバルスタイル全店舗で免税サービスがご利用いただけます。

ご来店の際は、必ずご本人様名義のパスポート原本をご持参ください。



【オーダースーツの注文処理およびお支払いについて】

オーダースーツの仕上がりには、ご注文から約2,3週間ほどお時間をいただいております。

ご注文時に、クレジットカードに税込み全額が一度決済されます。

商品のお受け取りの際に、最初の決済を取り消し、免税対象として税抜き金額にて再度クレジットカードにご請求いたします。

ご注文からお受け取りまでのタイミングによっては、一時的に税込み金額でのご請求が発生する場合がありますが、後日、税抜き金額へ調整された内容がクレジットカードの明細に反映されます。

あらかじめご了承ください。

■International Shipping Services /海外配送サービスについて

For details, please see here.(https://www.global-style.jp/tokutei.html)

[Suit International Shipping Fees (Zone-Based Rates: Excluding tax)]

※Prices are subject to change

Zone A: 1 box \17,000, 2 boxes \23,000

Zone B: 1 box \19,000, 2 boxes \25,000

Zone C: 1 box \19,000, 2 boxes \25,000

Zone D: 1 box \35,000, 2 boxes \48,000

Zone E: 1 box \12,000, 2 boxes \20,000

Please note that customers are responsible for handling customs duties at the relevant

customs office.

Our company will not be involved in any way.

詳細は、こちらをご覧ください。(https://www.global-style.jp/tokutei.html)

[スーツ海外配送料（ゾーン別料金：税抜き）]

※価格は変更することがございます

Aゾーン：1箱17,000円、2箱23,000円

Bゾーン：1箱19,000円、2箱25,000円

Cゾーン：1箱19,000円、2箱25,000円

Dゾーン：1箱35,000円、2箱48,000円

Eゾーン：1箱12,000円、2箱20,000円

なお、関税につきましては、お客様ご自身で所轄窓口でお手続きをお願いいたします。

弊社では、一切関知いたしません。

【Important notice regarding international shipping and items afterdeparture from Japan /海外発送および日本国外に持ち出された商品に関する重要なお知らせ】

■About cancellation /キャンセルについて

Orders for items shipped internationally or taken out of Japan cannot be canceled for any

reason once the order has been placed.

海外発送、または日本国外に持ち出される商品については、ご注文確定後はいかなる理由であってもキャンセルはお受けできません。

■Returns and refunds policy for items shipped internationally or taken out ofJapan /返品・返金について

We do not accept any returns, refunds, or exchanges for items shipped internationally or

taken out of Japan, under any circumstances-including but not limited to customer

convenience, incomplete or incorrect addresses, extended absence, or confiscation/return

by customs.

海外発送または日本国外に持ち出された商品については、お客様のご都合、住所の不備・誤り、長期不在、税関による没収・返送など、いかなる理由であっても返品・返金・交換はお受けできません。

Now’s the Best Time to Get a Made-to-Measure Suit! /オーダースーツは今がお得！

See more / フェア詳細はこちら :https://www.global-style.jp/fair/combi/「グローバルスタイル フェア」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg9MgYIAhBFGD0yBggDEEUYPdIBCDMyNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（9月6日時点）】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店

・PREMIUM MARUNOUCHI なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・MARUNOUCHIグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

【グローバルスタイル株式会社について】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/

グローバルスタイル株式会社は1949年の創業以来、生地の卸事業を行っており、その独自の仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740