国際的な環境イニシアチブRE100 のアワード「RE100 Leadership Awards 2025」で2年連続最終選考企業に選出

旭化成ホームズ株式会社

旭化成ホームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大和久 裕二）は、The Climate Group が運営する国際的イニシアチブ「RE100」が主催する「RE100 Leadership Awards 2025」において、昨年度に続き、2年連続で最終選考企業に選出されたことをお知らせします(※1)。なお、2025年の最終選考企業に選出された企業は5カテゴリ12社で、当社は「RE100 changemaker」カテゴリで選出されております(※2)。

RE100 は、世界で最も影響力の強い企業が事業運営を100%再生可能エネルギーで行うことをコミットする共同イニシアチブです。RE100は、企業が連合することにより、政策立案者や投資家に低炭素経済への移行を加速させるための強い意思を発信しています。全世界で参加企業数は500社を超えており、日本企業では94社が参加しています（2025年9月現在）。

RE100 Leadership Awards は、企業のリーダシップを表彰する制度として設立されたものです。再生可能エネルギーへの移行に対し、野心的かつ先進的な取り組みと顕著な実績を上げた企業が表彰対象です。当社は、戸建住宅「ヘーベルハウス」および賃貸住宅「ヘーベルメゾン」への太陽光発電設備設置を積極的に推進するとともに、独自の電力供給サービス「ヘーベル電気」によって、ヘーベルハウス・へーベルメゾンの屋根で発電した電力を買取り、当社の事業活動の電力に活用することで、2023年度にRE100を達成しました(※3)。さらにサプライヤーへの供給も進めることで、サプライチェーン全体の脱炭素化を推進しております(※4)。

