テレビドラマ化『死ぬまでバズってろ!!』主人公役に与田祐希さん！

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）から発売中の、ふせでぃさんによるコミック『死ぬまでバズってろ！！』が原作の10月16日放送開始のテレビドラマにて、主人公・浅野加菜子役に与田祐希さんが決定しました ！

◆主人公・浅野加菜子／タパ子役に与田祐希さん！

現在、全二巻が好評発売中のコミック、ふせでぃさんの『死ぬまでバズってろ！！』が原作のテレビドラマが、10月16日から毎週木曜深夜MBSドラマ特区にて放送開始となります。

この主人公・浅野加菜子役が、乃木坂46の元メンバーで女優としても活躍中の、与田祐希さんに決定しました ！

◆与田祐希さんコメント

告発系インフルエンサーが

底辺からのし上がっていくストーリーには、

人間の欲や弱さがリアルに描かれていて、

でもそこにタパ子の可愛さもあって、

すごく人間味のある作品だと感じました。

タパ子はこれまで演じたことのないタイプのキャラクターで

少し不安もありましたが、そのぶん新鮮で、

楽しみながら挑戦できそうです。

私自身も一つ殻を破って、

タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！

◆著者・ふせでぃさんコメント／プロフィール

◆著者プロフィール

ふせでぃ

漫画家。『君の腕の中は世界一あたたかい場所』（KADOKAWA）、『悪いのはあなたです』（文藝春秋）などを手掛ける。切ない恋愛に葛藤する女の子のイラストでSNS上で多くの支持を得る。

SNS総フォロワー数は12万人（8月現在）

Instagram:@fusedyyy777

X：@fusedyyy777

◆『死ぬまでバズってろ！！』とは

動画配信中の偶然の事故でバズったタパ子は、底辺女子から這い上がれるか

飲食店アルバイトの主人公・浅野加菜子は、小銭稼ぎでタパ子として動画配信を始める。ある日、配信している最中に、飲酒運転の車が事故を起こす現場を撮影。動画はSNS上で拡散され、一夜にして【圧倒的バズ】に。バズって、シャンパンが飲めるようになって、バズって、芸能人に会えるようになって、バズの金でタワマンに住めるようになって──。しかし、バズの代償は大きかった。路上で突然刺され、DV夫に見つかり……。どん底まで墜ちきった後、タパ子は再度這い上がれるのか！？

◆コミック『死ぬまでバズってろ！！』登場人物紹介

◆ドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」

『死ぬまでバズってろ！！２』ふせでぃ（文藝春秋）

主演：与田祐希

監督：戸塚寛人、佃直樹

脚本：政池洋祐、木江恭、鶴田幸伸

制作プロダクション：ソケット

製作：「死ぬまでバズってろ！！」製作委員会・MBS

放送情報：2025 年 10月 16 日（木）初回放送スタート

MBS ：10月 16 日（木）より 毎週木曜 24 時59 分～

テレビ神奈川／チバテレ ／テレ玉／とちテレ／群馬テレビ ほか

公式サイトURL: https://www.mbs.jp/shinubuzz/

公式 X(旧 Twitter)：@dramatokku_mbs

https://twitter.com/dramatokku_mbs

公式 Instagram：@dramatokku_mbs

https://www.instagram.com/dramatokku_mbs

公式 TikTok：@drama_mbs

https://www.tiktok.com/@drama_mbs

◆書誌情報

書名：『死ぬまでバズってろ！！２』

著者：ふせでぃ

発売：2025年8月18日

ページ数：192ページ

判型：B6判 軽装 並製カバー装

定価：979円 (税込)

ISBN: 978-4-16-090204-6

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160902046

『死ぬまでバズってろ！！２』ふせでぃ（文藝春秋）

書名：『死ぬまでバズってろ！！1』

著者：ふせでぃ

発売：2024年9月25日

ページ数：176ページ

判型：B6判 軽装 並製カバー装

定価：792円 (税込)

ISBN: 978-4-16-090204-6

https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160901865

連載：

『死ぬまでバズってろ！！1』ふせでぃ（文藝春秋）

文春オンライン（初出）

https://bunshun.jp/category/shinubazu

コミックサイト「Seasons」

https://comic-seasons.com/