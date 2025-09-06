先月発売したばかりのブリーゼコミックスのPVを新たに公開！『妹の身代わりで嫁いだはずが、どうやら私が真の聖女だったようです　～自由気ままなスローライフを満喫しているのでほっといてください！～』

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーション（東京都中央区）は、先月発売したばかりのブリーゼコミックス『妹の身代わりで嫁いだはずが、どうやら私が真の聖女だったようです ～自由気ままなスローライフを満喫しているのでほっといてください！～』のPVを新たに公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GJgFOKlkoUY ]

快適スローライフを目指す能天気聖女とそれに振り回される皇帝陛下の幸せラブストーリー！

妹の身代わりで嫁いだはずが、どうやら私が真の聖女だったようです ～自由気ままなスローライフを満喫しているのでほっといてください！～1(https://www.comic-brise.com/comics/migawariseijyo1/)

漫画：捺未(https://x.com/camexllia)／原作：狭山ひびき(https://x.com/hibikisayama)／キャラクター原案：いちかわはる

発売日：2025年8月12日

ISBN：97847992220757

判型：B6

定価：750円（本体682円＋税10％）

転生聖女が身代わり結婚先でスローライフ!?

能天気な聖女が規格外な魔術と農業知識で辺境を大改革!!

家族に虐げられて育った貴族令嬢クリスティーナは、

帝国への輿入れが決まっていた「聖女」な妹の身代わりとして

「聖女嫌い」で有名な皇帝マクシミリアンと結婚させられてしまう。

案の定、嫁ぎ先の帝国でも辺境の廃城に住まわされたり、

怖がられたりと冷遇されるのだが、前世の記憶を思い出し、

自由を手にしたクリスティーナはむしろ大喜び！？

前世の農業知識や祖国では隠していた魔術を駆使し周囲を自分好みに大改革していく！

「小説家になろう」発の人気ドタバタラブコメディが待望の第1巻発売！

(C)捺未(C)Hibiki Sayama／キルタイムコミュニケーション作品ページはこちらから :https://www.comic-brise.com/contents/migawariseijyo/第1話無料公開中！

