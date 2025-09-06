【敬老の日調査】敬老の日ギフト、8割以上が事前に欲しいものを聞かずに贈る！？気持ちを込めて選ぶ人が多数。敬老の日ギフトの情報メディア「敬老の日.jp」の統計アンケート調査2025年版を発表。

Groov株式会社

敬老の日に特化したメディアサイト「敬老の日.jp」（ https://keirounohi.jp/ ）は、全国の10代～60代の男女（計359名）を対象に 敬老の日に関するアンケート調査 を実施し、調査データを公開しました。

■調査トピックス

- 敬老の日ギフトは“サプライズ型”が主流、「事前に聞かない」が75.8％- 今年贈りたいものは「食品・グルメ」が41.4％で最多、次いで「スイーツ」「花」- ギフト選びで最も重視されるのは「相手の好み」81.8％、金額・予算は36.8％

調査情報公開URL：https://keirounohi.jp/survey046/(https://keirounohi.jp/survey046/)

・アンケート回答者サマリ

アンケート回答者の性別・年代敬老の日に贈るプレゼントは、事前に相手の好みや欲しい物を聞いていますか？

聞いていない：75.8％

事前に聞いている：22.5％

その他：1.8％

調査の結果、敬老の日のギフトは「事前に聞かずに選ぶ」スタイルが主流であることが明らかになりました。75.8％が「聞いていない」と回答し、多くの人が“自分なりに考えて選ぶ”という姿勢でギフトを用意している様子がうかがえます。



その背景には「驚かせたい」「楽しみにしてほしい」という思いに加え、年長者への遠慮や「好みは把握している」という安心感があると考えられます。

今年の敬老の日に贈りたいものは何ですか？

食品・グルメ：41.4％

スイーツ：14.4％

お花・観葉植物：11.6％

健康・生活雑貨：8.8％

お酒・ビール：4.9％

ファッション・アクセサリー：4.9％

趣味に関するもの：4.6％

メール・手紙・メッセージカード：4.2％

食事（食事券など含む）：2.5％

その他・自由な時間など：2.9％

最も多かったのは「食品・グルメ」（41.4％）で、4割以上が“おいしいものを届けたい”という思いを込めていることがわかります。続いて「スイーツ」（14.4％）や「お花・観葉植物」（11.6％）といった“贈られた瞬間に喜ばれる品”が人気を集めました。

一方で「メッセージカード」や「自由な時間」といった“モノ以外”の贈り物も一定数存在し、ギフトの本質は“気持ち”であるという意識が根強く残っていることが示されました。

敬老の日ギフトを選ぶときに一番重視する点は何ですか？

おじいちゃん・おばあちゃんの好みである：81.8％

金額・予算内に収まる：36.8％

クチコミが良い：17.2％

一緒にメッセージを伝えられる：9.8％

指定日・希望日に届けられる：6.7％

サプライズ効果がある：4.2％

ラッピング包装：4.6％

ブランド・知名度：4.2％

名入れ・オリジナリティ：2.8％

「相手の好みに合っているか」が81.8％で圧倒的に多く、ギフト選びが“自己満足”ではなく“相手の喜び”を第一にしていることがうかがえます。

「予算内に収める」も36.8％と高く、無理のない範囲で感謝を届けたいという現実的な意識も見られました。

■まとめ

今回の調査では、敬老の日ギフトの選び方が「サプライズ型」であることが明確に示されました。事前に欲しいものを確認しない人が75.8％と圧倒的多数を占め、多くの人が「自分で考えて選ぶ」ことで気持ちを込めている様子が浮き彫りになりました。

驚きや楽しみを提供したい気持ちに加え、長年の関係性から「好みはわかっている」という自信も影響していると考えられます。

贈りたいものとしては「食品・グルメ」が41.4％と最多で、食卓を囲んで楽しめる品が最も選ばれています。続いて「スイーツ」「花」といった華やかさを持つギフトも人気が高く、日常を明るく彩る選択が好まれていることがわかります。

一方で「手紙」「自由な時間」といったモノ以外の選択肢も一定数存在し、ギフトの本質が“気持ちを伝えること”であると再確認させる結果となりました。

さらに、ギフト選びで最も重視されているのは「相手の好み」81.8％であり、贈り手は“自分のセンスを示すため”ではなく“相手の喜びを最優先する”姿勢を取っていることが明確になりました。

敬老の日は「高齢者を祝う形式的な日」ではなく「大切な家族に寄り添う日」へと意識が変化しており、年々その文化的な意味合いが深化していると言えるでしょう。

敬老の日ギフトの意識調査アンケート2025年版

【2025年版】敬老の日に贈るプレゼントは、事前に相手の好みや欲しい物を聞いていますか？

■調査概要

調査エリア：全国

調査主体：敬老の日.jp（ https://keirounohi.jp/ ）

調査方法：インターネットリサーチ

調査対象：10代～60代の男女（計359名）

調査期間：2025年6月22日～7月13日

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも合計が100とはならない場合があります。

- 敬老の日.jpについて

■敬老の日.jpメディア概要

2025年の父の日は、9月15日（月）。

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト「敬老の日.jp」では、毎年の敬老の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の敬老の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信しています。

また、ギフトの予算、どこで購入しているか、選ぶ時に重視するポイントなど、みなさんの気になる「世間のギフト事情」も定期的に調査していますので、これから贈り物を選ぶ方は、ぜひアンケートを参考にしてみてください。

URL：https://keirounohi.jp/

(https://chichinohi.jp/) X：https://x.com/(https://x.com/keirounohi_jp)keirounohi(https://x.com/keirounohi_jp)_jp(https://x.com/keirounohi_jp)

Facebook：https://www.facebook.com/(https://www.facebook.com/chichinohi.jphttps://www.facebook.com/keirounohi.jp)keirounohi(https://www.facebook.com/chichinohi.jphttps://www.facebook.com/keirounohi.jp).jp(https://www.facebook.com/chichinohi.jphttps://www.facebook.com/keirounohi.jp)

運営会社：グルーヴ株式会社 （千葉県柏市）

・関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

- グルーヴ株式会社について

・グルーヴ株式会社事業内容

ECメディアサイトの企画・運営

EC×DX化の企画・支援

診断提案型ECシステムの構築

パーソナライズECの構築

グルーヴ株式会社は、母の日.meや父の日.jpなど、ギフト特化型WEBメディアサイトの運営と、EC×DX化の企画・支援事業やECでのソムリエの機械化を推進し、ユーザーが求める商品を提案する診断提案型ECシステムの構築を支援する事業を中心とした会社です。

グルーヴ株式会社 : https://www.groov.co.jp/