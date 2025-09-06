【六本木ウイスキーサロン】ウイスキーサロンバーテンダー2名による特別イベント

株式会社ロイヤルマイル

株式会社ロイヤルマイルが手掛ける、ウイスキーサロンFC全国展開プロジェクトの初店舗にして六本木の隠れ家的バー「六本木ウイスキーサロン」にて、ウイスキーサロンの世界観を存分に堪能していただける特別なイベントを開催いたします。





ゲストバーテンダープロフィール


星野瑞樹（ほしの みずき）

出身：新潟県


生年月日：1997年1月12日


趣味：酒屋巡り


好きなお酒：ウイスキー全般


受賞歴・コンテスト出場歴：


・Moon Shine Cocktail Competition


2023 Finalist


・Marriott Sustainable Cocktail Competition


2024 「Rising Star」


メーカーやアンバサダーとしての活動：


第2期キセキウッドグラスアンバサダー





バーテンダーになったきっかけ：


元々はホテルのインターンシップでレストランのドリンカーをやっていました。そこからお酒に興味を持ちホテルに入社して、今の上司より、人生一度きりやってみたい事に挑戦してもいいんじゃないか？という一声からバーテンダーという道を歩み始めました。



お客様へ一言メッセージ：


元新宿ウイスキーサロンの星野です。


この度はその時のご縁もあり一夜限りではございますが六本木ウイスキーサロンに立たせて頂きます。


六本木という喧騒を抜けた先にある安らげる空間を体験いただけたらと思います！



提供カクテル



・September fest


ボンベイサファイア


菊酒


ヴェルジュ


ジャスミンビターズ



9月の重陽の節句では、菊酒と共に無病息災を願ったとされています。


また、月が綺麗な季節、秋の夜風と共に月と人とをつなぐ、つる植物のジャスミンやブドウを合わせたマティーニスタイルカクテル。



・Well “Bee”ing


Patron Silver


ホームメイドハニーウォーター


ローズマリーコーディアル


エルダーフラワートニック



パトロンのアイコンでもある蜂


身体的、精神的、社会的に良好な状態を意味するWell-Being


ハーバルかつ爽やかでリラックス効果もあるアロマと共に




・The Royal warrant


ロイヤルブラックラ12年


ショートブレッドベルモット


デュポネ


ダージリンティービターズ



英国王室御用達の証であるロイヤルワラント


その称号を得たショートブレッドやダージリンを合わせたリッチなロブロイツイスト





阿部 大地（あべ だいち）

出身：東京都


生年月日：1995年11月10日


趣味：お酒探し、音楽鑑賞、ゲーム


好きなお酒：スピリッツ全般



バーテンダーになったきっかけ：


元々食の文化に興味があり、学生時代から飲食店でアルバイトしておりました。


食と共にあるお酒の文化に触れたいと思い、バーの世界に飛び込みました。





所属店舗：BAR 新宿ウイスキーサロン


BAR LIVETの姉妹店として2019年に新宿三丁目にオープンした 「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を持つ静谷和典が手がけるバー。


現在稼働する国内蒸留所のほとんどを網羅した国産ウイスキーをメインに、スコッチなどあわせ700種類以上の銘柄を取り揃え、ウイスキーベースのカクテル "ウイスクテイル"や、季節のフルーツを使ったカクテルまで幅広いお客様にお楽しみいただけます。



お客様へ一言メッセージ：


新宿ウイスキーサロン店長の阿部です。


この度はお招きいただきありがとうございます。


かねてより楽しみにしていた六本木ウイスキーサロンのカウンターに立てること、とても光栄に思います。


どうぞ皆さま、良い夜をお過ごしください。



提供カクテル



・Six Sentence Highball（タンブラー）


グレイグースウオッカ


サンジェルマンエルダーフラワーリキュール


自家製ハーバルコーディアル　


ブルーキュラソー


ジャスミンティー


ソーダ



サンジェルマンのトロピカルな味わいに、ハーブとベルガモットの柑橘を乗せたハイボール。




・Book and Candle （ロック）


エンジェルズエンヴィ


ベネディクティン DOM


チョコレートビターズ


ぶどうジュース


エルダーフラワーシロップ


アブサン



エンジェルズエンヴィの持つ甘やかでリッチな味わいに、フローラルでビターなスパイスを乗せたツイストカクテル。


名前は映画のタイトルから。



・The Family Tree （カクテルグラス）


バカルディ8


デカフェアールグレイ


蜂蜜


ミルク


フレッシュクリーム


シナモン



創始者が家族のために作ったというバカルディエイトに、蜂蜜とミルクで豊かな香味と表現したデザートカクテル。


開催概要

日時： 2025年9月7日（日）18:00～21:00


場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON


ご予約： 不要


ご来場： 当日は直接会場までお越しください。


会場アクセス：https://maps.app.goo.gl/bjLHzRzgqshikw3o8


お問い合わせ： 070-6559-6790 (店舗直通)



実施場所：BAR ROPPONGI WHISKY SALON (六本木ウイスキーサロン)

１Fカクテルバー

２Fモルトバー

「Bar 六本木ウイスキーサロン」は、1階は洗練されたカクテルバー、2階は希少なモルトウイスキーを堪能できるモルトバーの2フロア構成です。


スタッフは英語完全対応、世界基準のホスピタリティで、訪れるすべての人が自分らしく過ごせる空間を提供します。



営業時間：17:00～24:00


ウイスキーサロンFC発起人　静谷 和典



株式会社ロイヤルマイル 代表取締役、「BAR LIVET」「BAR 新宿 ウイスキーサロン」のオーナーバーテンダー。2019年に当時最年少で第8代「マスター・オブ・ウイスキー」の称号を取得し、現在は各種SNSやメディアへの出演、「咲グラスブランド」などを用いてウイスキー文化の普及に努めている。


マスター・オブ・ウイスキーとして、全国で行われるウイスキーセミナーの講師を務める他、各種SNSでは「しずたにえん」として情報を発信、現在の総フォロワー数は250万人オーバー。BSフジにて放送中のドラマ「ウイスキペディア」ではウイスクテイルのメイキングやコメンテーターを担当。ウイスキー専門誌「Whisky Galore」での公式テイスターなども務めている。


そのバーテンダー、そのカクテルの為に足を運びたくなる「ディスティネーションバーテンダー」「ディスティネーションドリンク」創出を掲げ、それらの全国展開を目指し2025年8月に初のFC店舗である六本木ウイスキーサロンをオープン。