Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤¬´ÑµÒ¤È¤Ä¤¯¤ëÂ¨¶½¥¹¥Æー¥¸!¡¡¡¡¡¡¡ØTHE EMPTY STAGE 10¼þÇ¯ Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ù9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë22:00ÊüÁ÷

¡¡Àé¸¶·»Äï¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íー¸ãÏº¡¦ÃÝ¼ã¸µÇî¡¢2Ãú·ý½Æ¡¦ÀîÃ«½¤»Î¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡Ê¤«¤ß¤Á¤£¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢¡ØTHE EMPTY STAGE 10¼þÇ¯ Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ù¤ò¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë22:00¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÂæËÜ¤Ê¤·¡ªÏÓ°ìËÜ¤ÇÄ©¤à¥¬¥ÁÂ¨¶½¥é¥¤¥Ö
¡¡¡ØTHE EMPTY STAGE¡Ê¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡ÈÂ¨¶½¡É¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥·¥çー¤Ç¤¹¡£¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Ê¤·¡£Æ»¶ñ¤Ê¤·¡£¤¢¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í¤ÎÏÓ¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤ß¡×¡£´ÑµÒ¤«¤é¤Î¤ªÂê¤ò¤â¤È¤Ë¥Èー¥¯¤ä¥³¥ó¥È¤òÂ¨¶½¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤¬È¯Â¡£½é²ó¤«¤é¡È»ÙÇÛ¿Í¡É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Àé¸¶·»Äï¡¦Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡ÈÁí»ÙÇÛ¿Í¡É¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾ì¡¦¥·¥«¥´¤ÎÌ¾Ìç¥³¥á¥Ç¥£½¸ÃÄ¡ÖThe Second City¡×¤ÇÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤ÀÃÝ¼ã¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë»ÙÇÛ¿Í¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÇú¾Ð¥Èー¥¯¡õÂ¨¶½¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÃÂÀ¸¡ª
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØTHE EMPTY STAGE¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÎÌÏÍÍ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âè°ìÉô¤Î¡ÖONE-MAN TALK SHOW¡Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¤½¤Î¿È¤Ò¤È¤Ä¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÊç½¸¤·¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Çú¾ÐÏÃ·Ý¤òÈäÏª¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î30Ê¬¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¯ÂèÆóÉô¤Î¡ÖIMPROV SHOW¡ÊÂ¨¶½¥³¥ó¥È¥·¥çー¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÝ¼ã¡¢ÀîÃ«¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿¥Æー¥Þ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¤½¤ì²Î¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¨¶½¤ÇÁÔÂç¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¼¡¡¹¤ÈÌ¾¶Ê¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¤Ë¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸¤ò½ª¤¨¤¿ÀîÃ«¤Ï¡Ö¥¸¥§¥éー¥É¥ó¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÅÛ¤é¤À¤È¤Ï¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤«¤ß¤Á¤£¤â¡ÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¨¶½¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥¥É¥¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈËÜµ¤¤Î½Ö´Ö¡É¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
THE EMPTY STAGE 10¼þÇ¯
Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÁÏ¤ë¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æー¥¸
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§BS¤è¤·¤â¤È¡ÊBS265ch¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î7Æü (Æü) 22:00～23:00
½Ð±é¼Ô¡§Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢ÃÝ¼ã¸µÇî¡¢ÀîÃ«½¤»Î¡¢¥¸¥§¥éー¥É¥ó¡Ê¤«¤ß¤Á¤£¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ë
»ëÄ°ÊýË¡¡§¡Ú£Ô£Ö¡Û BS265ch¡ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¥¹¥Þ¥Û¡¦PC¡Û https://video.bsy.co.jp/ ¡ÊÌµÎÁÇÛ¿®¡Ë
ÈÖÁÈHP¡§https://bsy.co.jp/programs/by0000022992