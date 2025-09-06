めがね産地 さばえが表明する「原産国表示の運用の明確化」と「MADE IN JAPAN,風土 IN JAPAN」の地域づくり

一般社団法人福井県眼鏡協会

日本国内のめがねフレーム製造の90％以上を占める、当産地の企業200数十社で構成される（一社）福井県眼鏡協会は、先人が築きあげたMADE IN JAPANの価値をより高めていくために「原産国表示の運用の明確化」を徹底し、他国で組み立て加工されためがねフレームを国内に輸入し、国内で最終工程のみを施しMADE IN JAPANと標記され、流通している製品を未然に防ぐことをここに表明します。

一方で、地域の豊かさを維持し、未来に向けて育むことで、地域固有の風土から生み出される素晴らしいめがねをつくり続けていきたい。これは、地域に根ざして営みを行う(一社)福井県眼鏡協会に加盟する全社の総意です。その旗印として「MADE IN JAPAN,風土 IN JAPAN」という言葉に思いを込め今回のポスターを制作しました。

今後、めがね産地の想いが詰まったこのポスターを下記の計画で発信することで、全国の皆様に活動指針をご賛同いただきたいと思っております。

「MADE IN JAPAN,風土 IN JAPAN」啓蒙計画

１ ポスターの配布

・ポスター大（B1、100枚）

配布先：福井県の公営施設、鯖江市内の施設や中・高等学校および市内駅等、

経済産業省（諸官庁）など国の機関、当協会の直営店やフランチャイズ店、

IOFT2025などのイベントでの掲示

・ポスター小（B2、5000枚）

配布先：全国の眼鏡小売店 2000～3000店舗、眼鏡協会員企業、商工会議所会員企業 等

２ フライヤーの配布

・フライヤー（A4、10000～20000枚 ポスターの同じビジュアル）

配布先：福井県の公営施設、鯖江市内の施設、経済産業省（諸官庁）など国の機関、

当協会の直営店やフランチャイズ店、IOFT2025などのイベントでの配布

３ 広告

・眼鏡業界紙 等

４ 公式HP・SNS

・JAPAN Glasses Factory［福井県眼鏡協会 公式HP］

・LINE配信（お友達登録者 鯖江市 + 福井県眼鏡協会）

詳細は、別紙リリース（Ａ４版 趣意書）および「MADE IN JAPAN,風土 IN JAPAN」ポスター案添付

主 催 ： 一般社団法人福井県眼鏡協会

【電話】0778-52-9111

【担当】伊藤・島村

https://prtimes.jp/a/?f=d14696-28-aefc31ec535e479a130bedd11685ca8d.pdf