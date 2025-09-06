「QEEQ」海外レンタカー、日本の免許証と無料の英文翻訳文で世界中を運転できる方法を公開

QOMPASS VOYAGE LIMITED

海外レンタカー比較予約プラットフォーム「QEEQ（キック）」は、ユーザー様向けに、海外旅行・出張時に日本の運転免許証をそのまま活用できるサービスを順次導入しています。本リリースでは、日本の運転免許証と無料の英文翻訳文でスムーズに海外レンタカーを借りる方法を分かりやすく紹介します。

■ 背景：簡単に海外レンタカーを利用できる方法とは？

海外旅行でレンタカーを借りる際、一般的には国際運転免許証（IDP）の提示が求められますが、一部の国・地域では「日本の運転免許証＋英文翻訳文」を提示することで運転可能な制度や利用方法が整備されています。QEEQでは、そのような制度を活用し、ユーザー様にとって簡単かつ安心してドライブできる手段を提供しています。

■ QEEQが提供する英文翻訳文

- NAATI認証翻訳文（オーストラリア）QEEQ経由でオーストラリア（全州）でレンタカーを予約したユーザー様には、オーストラリア翻訳資格認定機関公認の翻訳機関による「NAATI認証翻訳文」を無料で提供しています。

「日本の運転免許証＋NAATI認証翻訳文」を合わせて提示することで、レンタカーを利用可能です。オンライン申請後、24時間以内にPDFファイルを受け取り、プリントしてすぐにレンタカー会社で使用できます。利用可能期間は運転免許証の有効期限に一致します。

QEEQ経由でニュージーランド（全域）でレンタカーを予約したユーザーには、ニュージーランド運輸局（NZTA）公認の「NZTA認証翻訳文」を無料で提供しています。日本の運転免許証と併せて提示することで、レンタカーを利用可能です。

オンライン申請後、24時間以内にPDFファイルを受け取り、プリントしてすぐにレンタカー会社で使用できます。利用可能期間は運転免許証の有効期限に一致します。QEEQは該当国の制度に応じて、「日本の運転免許証+NZTA認定翻訳文」を提供することで、海外レンタカーをスムーズに利用できます。

レンタカー会社翻訳文とは、世界的に一部の有名なレンタカー会社に認められ、世界中200カ国以上を車で旅行可能なレンタカー会社が提供する運転免許証翻訳テンプレートです。オンライン上で印刷し、24時間以内に入手できます。

運転免許証の原本があれば、レンタカー会社翻訳文を合わせてスムーズにレンタカーをして運転できます。印刷後に運転免許証の原本と一緒に使用できます。QEEQでは世界中において「日本の運転免許証＋レンタカー会社翻訳文」でレンタカー利用を可能にする取り組みを進めています。

■ 利用の流れと利点



（１）QEEQの日本語サイトで対象エリアのレンタカーを予約

（２）QEEQの翻訳文サイトで申請を行い、無料の英文翻訳文を入手

（３）運転免許証の原本と翻訳文の印刷物を渡航先のレンタカー店舗に提示

海外旅行・出張・留学の方にとってのメリット

■ QEEQについて

- 日本の免許証と無料の英文翻訳文を店舗に持参しレンタカーでき、時間・費用の節約になる- 英文翻訳文は日本語サイト・QEEQ24時間年中無休のサービスで案内されるので、海外でも安心して準備可能- QEEQ経由の予約＋翻訳申請なら利用でき、追加手数料は発生しない

ドライブ旅の自由を、もっと身近に──QEEQ（キック）は、世界200以上の国と地域、10万店舗以上のレンタカーを一括比較・予約できるオンラインプラットフォームです。日本語サイト（https://jp.qeeq.com/）では、日本人旅行者のニーズに合わせた機能を充実。リアルタイム価格比較、24時間365日の日本語カスタマーサポート、LINEによる即時対応、無料現地ガイドなど、初めての海外ドライブでも安心してご利用いただけます。創業以来、「海外ドライブをもっと手軽に」というミッションのもと、サービスの質を磨き続けてきました。その成果として、2022年から3年連続で「アジア最高のレンタカー予約サイト」に選出。さらに2024年には革新的なビジネスモデルが評価され、「ビジネスエクセレンスアワード」を受賞しています。これからも旅行者にとって便利で魅力的な情報とサービスを発信してまいります。

