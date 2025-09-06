住まいる水道のお客様感謝キャンペーン第一弾！東京都にお住まいの方は、X（旧Twitter）の公式アカウントのお役立ち情報ポストを引用リポストして1000円分QUOカードをゲットしよう！

- お客様感謝キャンペーンQUOカードプレゼント 概要 -

株式会社住まいる設備

東京都内在住の方を対象に、抽選で30名様にQUOカード1000円分が当たる！

リポスト期限は2026年3月末迄となり、2026年4月中に発送予定となります。

キャンペーンの応募方法は、東京都内在住で公式X（旧Twitter）をフォローして住まいる水道公式アカウント（@sumairusetsubi）がポストしたお役立ち情報のポストを「#住まいる水道のお客様感謝キャンペーンQUOカードプレゼント」を記載して引用リポストされた方となります。

キャンペーンの詳細は下記ページをチェックして下さい。

https://www.smile24.co.jp/info/sns-campaign.html

- 住まいる水道とは？ -

住まいる水道は、株式会社住まいる設備（本社：東京都練馬区北町5-10-21）が行なってる水道工事事業です。

住まいる水道は、水回りの緊急対応の他に水回りのリフォーム工事や設備等の交換、管理会社やオーナー様が助かる法人向けのサービスまで幅広く対応しております。

またホームページでは水道トラブルが起こった際にお役立ちコラムも公開しており、ちょっとした水漏れや詰まり等の簡単なトラブルであれば参考にしDIYで直す事ができるでしょう。

住まいる水道は出張費は掛らず、見積りまで無料で行なってますので、水回りのトラブルがあった際はお気軽にご相談下さい。

https://www.smile24.co.jp/info/tokyo.html

- サービス内容 -

各水回りの蛇口・水栓の修理や交換

単水栓、2ハンドル混合水栓、シングルレバー混合水栓、サーモスタット混合水栓、散水栓など

配管や排水桝の修繕・引き直し工事

給水管・給湯管・排水管。汚水桝など

各所排水溝やトイレの詰まり除去作業

各種薬剤作業、トラップの分解・清掃、ローポンプ、トーラー機、高圧洗浄、排水管内カメラ調査など

漏水調査

掘削・斫り、点検口の作成、テストポンプなど

給湯器の交換工事

ガス給湯器、電気温水器、エコキュート

各種水回りのリフォーム工事

システムキッチン・台所、ユニットバス入替、洗面台、洗濯場、トイレ交換など

※その他水回りに関する事ならお気軽にご相談ください。

- その他 HPキャンペーン -

依頼の際に「割引クーポンを見た」と伝えると、5,000円以上の作業の際に工事費が3,000円割引されます。

※このページで使用されてる画像は2025年9月7日現在のものとなります。

-会社概要-

社名：住まいる水道（株式会社住まいる設備）

所在地： 〒179-0081 東京都練馬区北町5-10-21

代表者：内田 勇

設立：2011年1月5日

資本金：1000万円

事業内容：水道工事全般

公式HP：https://www.smile24.co.jp/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/sumairusetsubi