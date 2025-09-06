株式会社オフィスバスターズ

写真拡大 (全5枚)

株式会社オフィスバスターズ

キャンペーン詳細は、お近くの店舗または https://www.officebusters.com/officekagu/officekagu-campaign/ まで

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：熊谷 正慶＜東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード:5890＞、以下当社）はこのたび、法人様におけるオフィス構築・什器再整備のご要望にお応えするべく、「まとめ買いキャンペーン」を開始いたします。


本キャンペーンでは、リユース家具を中心に、通常では一括導入が難しい人気商品をロットでご提供しております。限られた期間・数量での入荷となるため、コストパフォーマンスを重視される企業様やテレワーク環境の整備を進める皆様にとって、調達や入れ替えをご検討いただく絶好の機会です。


キャンペーン期間は【本年11月30（日）日23：59まで】。詳細はお近くの店舗または当社Webサイトまでお問い合わせください。


■本キャンペーン特設ページ：https://www.officebusters.com/officekagu/officekagu-campaign/


本年11月30日（日）23：59まで、「まとめ買い」キャンペーンを実施します！

当社では現在、国内メーカー製を中心とした高品質なオフィス家具の入荷が連日続いており、多様なニーズにお応えできる在庫を豊富に取り揃えております。
コストを抑えつつ快適なオフィス環境を実現されたい法人様に向けて、低価格かつ高品質なリユース品を有効にご活用いただける絶好の機会です。


すべてのリユース商品は、出荷前に丁寧なクリーニングおよび機能点検や補修を行い、美観・性能ともに一定の基準を満たした状態でご提供しております。さらに、12か月保証を付帯しており、初めて導入されるお客様にも安心してご利用いただけます。


■対象商品の一部ご紹介

本キャンペーンでは、法人様やテレワーク環境を整備される個人事業主様に向けて、幅広い商品を特別価格にてご提供しております。以下にご紹介するのは、対象商品の一部に過ぎません。その他の対象製品は、当社Webサイトにてぜひご確認ください。



●OAチェア（タスクチェア・高機能チェア・ネスティングチェア）
国内外の主要メーカーから、用途や予算に応じてお選びいただけるラインナップをご用意しています。



キャンペーン対象商品例（チェア）

１.コストと座り心地のバランスに優れたチェア
　例：「オカムラ スラート」「コクヨ ミトラ」ほか


２.テレワーカーにも人気の高級モデル
　例：「オカムラ コーラル」など


３.移動・収納に便利なネスティングチェア
　例：「オカムラ トーションライン」など



●単体デスク（片袖・両袖・平机など）
信頼性の高い国内大手メーカー製のベーシックデスクを取り揃えています。



キャンペーン対象商品例（単品デスク）

例：「イトーキ CZRデスク」「オカムラ アドバンス」「オカムラ プロユニット」など



●フリーアドレスデスク（ユニット型・多人数対応タイプ）
サイズ・カラーバリエーションともに豊富で、少人数から大規模レイアウトまで対応可能な商品群です。



キャンペーン対象商品例（フリーアドレスデスク）


複数台の同時導入をご検討中の法人様には、特におすすめです。


例：「オカムラ プロユニット フリーウェイ」「イトーキ インターリンク」など
　


キャンペーン概要（2025年11月30日 （日）23:59まで）

本キャンペーンでは、「まとめ買い10％OFF」対象タグが表示された商品を、3点以上まとめてご購入またはお見積りいただいた場合に、対象商品を一律10％割引いたします。


対象商品：「まとめ買い10％OFF」タグがついている商品


適用条件：対象商品を3点以上カートに入れ、「お見積り」または「ご購入」を選択
　└ 同一商品3点以上、または異なる対象商品3点以上のいずれも適用可


適用方法：カート内のクーポンコード欄に 24FP をご入力ください


ご注意事項：
　・対象外商品は割引適用されません
　・送料は割引対象外となります
　・他の割引・キャンペーンとの併用不可
　・10点以上のご購入をご希望の際は、お近くの店舗まで直接ご連絡ください



オフィスバスターズは、今後も高品質な商品を適正価格でご提供し、快適なオフィス環境づくりを総合的にサポートしてまいります。製品の仕様確認や納期のご相談など、お気軽にお問い合わせください。




■本件お問合せ先：


株式会社オフィスバスターズ


担当： 星野


受付時間 (平日) 9:00～18:00


0120-030-139



株式会社オフィスバスターズ
株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：
代表取締役社長 熊谷 正慶
本　社(一時移転先 営業開始 2025年6月23日～2025年9月30日 予定)：
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町三丁目3番3号 CMビル6F
TEL：03-6262-3155
関西支社：〒541-0059　大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル3F
TEL： 06-6258-0231





■取扱商品・サービス


複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て


オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス


不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務



■許認可等


東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号


第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号


高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保　第0952号


動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002


宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号


内装仕上工事業　国土交通大臣許可(般-6)第26676号


解体工事業　国土交通大臣許可（般-4）第26676号


一級建築士事務所 東京都知事登録　第61767号


産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号


産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号


産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号


産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号


産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号


産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号


産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号


産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号


金属くず業許可証　大阪府　第2021号



■参加団体


一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員


一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員


一般社団法人 日本什器備品リユース協会 (JAFRA) 正会員


東京経営者協会 経営者懇談会委員


東京商工会議所 会員


柏商工会議所 会員


京都商工会議所 会員


ダイヤモンド経営者倶楽部 会員