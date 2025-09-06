TOKYOラブなエビチップス、東京駅に再登場！

株式会社坂角総本舖〈LOVE ebby! TOKYO〉イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2025年9月8日（月）～28日（日）の期間限定で、東京駅構内にて、東京限定商品〈LOVE ebby! TOKYO〉と、〈東京芝えび天〉を販売いたします。

〈LOVE ebby! TOKYO〉のインパクト抜群なパッケージの中身は、こだわりが詰まったサクッと食感のエビチップスです。原材料の約6割にたっぷり使用した天然海老の旨みに、香り豊かな国産黒のりを加え、からりと揚げてサクッと軽やかな食感に仕上げました。

昨年9月に初めて東京駅構内で期間限定販売をして以来、SNSやお電話にて「次の販売はいつですか？」「美味しかったのでまた購入したい」等、たくさんのお声をいただいておりました。

ご期待に応えて、一年ぶり二度目となる東京駅構内での販売を実施いたします。

〈LOVE ebby! TOKYO〉イメージ

【〈LOVE ebby! TOKYO〉について】

内容量/価格：6袋入/777円（税込）

10袋入/1,296円（税込）

スリーブセット10袋入×2箱/2,700円（税込）

※オリジナルエコバッグ付き（数量限定）

24袋入/3,240円（税込）

製品特徴：こだわり天然えびに国産黒のりの風味ふんわり

揚げてからり、食感サクッ、TOKYOラブなエビチップス。

賞味期限：製造日より120日間

※個包装1袋にエビチップスおよそ6～7枚入り

出店場所(東京駅構内)

【イベント詳細】

期間：2025年9月8日（月）～28日（日）

※21日間

場所：東京駅構内1階改札内 催事スペース

取扱商品：〈LOVE ebby! TOKYO〉

〈東京芝えび天〉

まだまだ暑い時期になりますので、会場でお買い上げの方全員にオリジナルデザインのうちわを1枚進呈いたします。

また、お買い上げ2,160円（税込）以上で挑戦できるハズレなしのカプセルくじなどをご用意して、お土産選びの楽しい時間を演出します。

カプセルくじについて

【カプセルくじ】

お買い上げ2,160円（税込）以上で1回回していただけます。

※ハズレなし

1等：オリジナルアクリルキーホルダー 1個

2等：オリジナル缶バッジ 1個

3等：〈LOVE ebby! TOKYO〉試食1袋

〈東京芝えび天〉パッケージと煎餅イメージ

【〈東京芝えび天〉】

内容量/価格：12枚入/950円（税込）、20枚入/1,620円（税込）、30枚入/2,376円（税込）、スリーブセット20枚入×2箱/3,240円（税込）

製品特徴：東京好み、国産芝えびの甘みと風味が引き立つ、江戸料理かき揚げ仕立て。軽い食感に広がる香ばしさ。

賞味期限：製造日より60日間

※1枚ずつ個包装入り

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

創業者・坂 角次郎（ばん かくじろう）により、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業し、2025年4月に創業137年目を迎えました。江戸時代に徳川家へ献上された「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1

URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)