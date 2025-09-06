運命に抗う、命がけのロマンスが今、始まる。「病弱令嬢は執着皇太子に溺愛されてます」の独占配信が9/6（土）よりスタート！

株式会社カカオピッコマ

転生で始まった死の運命を、ただ愛だけが変えられる。波乱万丈のラブファンタジー

・2025年9月６日（土）より独占配信開始

・「病弱令嬢は執着皇太子に溺愛されてます」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/186605

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在⿓）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の最新作「病弱令嬢は執着皇太子に溺愛されてます」の独占配信が、2025年9月6日（土）より開始されます。

ある日、交通事故で目を覚ますと、小説の脇役に転生していた。大公家唯一の後継者という事実に喜んだのも束の間、10歳になる前に病で死ぬ運命だと知る。

どうせ定められた結末なのだと、人生を諦めようとしていた彼女の前に、小説の主人公である皇太子ペシオンが現れる。彼はどういうわけか、彼女の死を拒み、必死に執着し始めて…！

私を生かそうと必死な彼と、そっとしておいてほしい私。 絡み合う運命の糸が織りなす、切なくも美しいロマンスが今、幕を開けます。病弱な令嬢と、彼女を救いたい執着皇太子。 二人の運命の行方を、ぜひピッコマでお楽しみください。

(C) SUPERCOMIX STUDIO, YUNSUL / SUPERCOMIX STUDIO Corp.「病弱令嬢は執着皇太子に溺愛されてます」

交通事故に遭い、小説の脇役アレルリンに転生した私。

大公家唯一の後継者に転生して喜んだのもつかの間、実はアレルリンの体は病弱で、10歳になる前に死ぬ運命だった――。

主人公の影の薄い幼なじみで、小説の序盤で死ぬ脇役。

死は避けられないと、運命を受け入れて生きていたのに、なぜか主人公につきまとわれるようになって!?

アレルリンを健康にしたくて必死な小説の主人公ペシオンと、とにかく放っておいてほしいアレルリン。

果たして２人の運命やいかに!?

「待てば\0(R)」で配信中/毎週土曜日更新

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/186605

SUPERCOMIX STUDIOについて

社名：SUPERCOMIX

代表者：イ・ジウン

所在地：ソウル特別市 麻浦区 楊花路111

事業分野：IPビジネス

SUPERCOMIX STUDIOは、韓国トップレベルを目指すSMARTOON制作スタジオであり、クリエイターマネジメント会社です。クリエイターとの協業を通じて、オリジナルSMARTOONの企画・制作はもちろん、小説原作を基にしたSMARTOONの制作も行っています。また、クリエイターにとってより安定した創作環境と多様なビジネス機会を提供するため、専属契約制度および採用制度も運営しております。多様なパートナー企業と連携し、作品の国内外流通はもちろん、映像・舞台・出版・キャラクターライセンスなどのIPビジネスを幅広く展開しています。さらに、他分野の大手コンテンツ制作会社と共に、従来の一方向的な協業を超え、作品の世界観を共有しながらIPの価値を拡張・派生させる共同企画開発プロジェクトも積極的に推進しています。SUPERCOMIX STUDIOは、OSMUおよびトランスメディア・クロスメディア展開が可能な高いポテンシャルを持つコンテンツの制作・保有に力を注いでおり、IPをより大きな価値として具現化する新たなIPバリューチェーンの構築を目指しています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

