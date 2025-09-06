登山で一番困るのはトイレ問題？―南極観測隊の経験がある山口直子講師と学ぶ、紅葉の高尾山ワークショップツアー

株式会社総合サービス

自然体験の中で見過ごされがちな「トイレ問題」を切り口に、生態系や人と自然の関わりを学ぶエコプログラムです。高尾山を歩きながら現場を観察し、登山やアウトドアで役立つトイレ対策につなげていきます。あわせて、第二弾・第三弾に向けた企画候補地も募集しています。

■高尾山 ネイチャー・ウォーク＆環境ワークショップ

高尾山の美しい自然を歩きながら、ワークショップで学び、フィールドワークでは自然を五感で体感します。楽しみながら「自然のために自分ができること」を考えられる内容です。また、講師と一緒に登山するプログラムも含まれており、初心者の方でも安心してご参加いただけます。

- 開催日 2025年10月19日（日）、12月20日（土）- 場 所 高尾山（東京都八王子市）- 費 用 1名様あたり11,800円- 参加対象・登山に興味あるが一人では不安な方・紅葉の高尾山を楽しみたい方・次回開催地をご検討いただける方

■ツアーのポイント

自然を守るトイレマナー

生態系や水質への影響を学び、携帯トイレの正しい使い方を実践。

安心のプロガイド

南極地域観測隊経験を持つ登山ガイド・山口直子講師が、初心者にもわかりやすく案内。

ECOな参加特典

環境配慮型の携帯トイレ「NATURE LOO」を全員にプレゼント。

サステナブルなランチ

フードロス削減・リユース容器を採用した「FOR EARLY BIRDS」のお弁当。

紅葉シーズンの高尾山登山

紅葉の彩りも楽しみながら、登山道でのトイレ環境やマナーについて現地で学びます。

■ツアー内容

午前 ≪ワークショップ≫ Mt.TAKAO BASE CAMP にて開催

高尾山口駅近くの快適な拠点「Mt.TAKAO BASE CAMP(https://takaobc.com/)」は、山のライフスタイルとカルチャーに魅了された人々が集うためのベースキャンプです。参加者同士の交流もあります！

講師紹介

本ツアーは、登山におけるトイレマナーと環境保全の第一人者・山口直子講師がご案内します。

経歴

小学校教員として15年の経験を持ち、南極地域観測隊に参加。国内外の山々での登山や環境活動を通じ、「トイレ問題」と自然環境の深い関わりを伝えてきました。

視点

南極での経験から「山では自分のことは最初から最後まで自分で責任を持つ必要がある」と実感。その学びをもとに、登山者に向けて自然を守るトイレマナーの大切さを発信しています。

魅力

初心者にもわかりやすく、自然の現場でしか聞けないエピソードを交えながら、楽しく学べます。安全で無理のないペースを大切にするプロフェッショナルです。

資格

日本山岳ガイド協会 登山ガイド ステージII

ワークショップ内容

「自然を守るトイレマナー入門」

登山中に直面する「トイレの困りごと」をテーマに、生態系への影響や水質汚染のリスクを学びます。あわせて、携帯トイレの正しい使い方や、次の登山からすぐに取り入れられる実践的な方法を紹介。初心者の方にもわかりやすく、楽しみながら自然保全につながる行動を考えられる時間です。

ランチ ≪お弁当≫ Mt.TAKAO BASE CAMP にて

高尾山の美しい自然を守りたいという想いから生まれた、環境にも身体にも優しいお弁当プロジェクト「FOR EARLY BIRDS」。事前予約制にすることでフードロスを削減し、お弁当箱はリユースすることで山に持ち込まれるゴミを減らす工夫を凝らしています。

午後 ≪ネイチャー・ウォーク≫

いよいよ高尾山登頂開始！ 山頂から裏高尾ルートへご案内。

道中では「どこでトイレが可能なのか、その理由」を現地で学びながら、秋ならではの紅葉の彩りも楽しみます。

■ 第二弾・第三弾 企画候補地の募集について

Nature Loop実行委員会では、今後も全国各地で体験型ツアーを企画・実施していく予定です。

つきましては、本趣旨に賛同いただき、候補地としてご協力いただける自治体・団体様を募集しております。

▼ご連絡・お問い合わせ先

お問い合わせフォーム(https://www.envsanita.com/outdoor-support)（株式会社総合サービス）

■Nature Loop実行委員会

株式会社総合サービス（本社：東京都中央区、代表：新妻 普宣）は、ベルトラ株式会社（本社：東京都中央区、代表：二木 渉）と、自然と一方通行ではない豊かなつながりを大切にしたいという想いから、『Nature Loop実行委員会』を発足しました。

両社はいずれも環境省「国立公園オフィシャルパートナー企業」として、持続可能な社会づくりに取り組んでいます。

