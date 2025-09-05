ペロブスカイト太陽電池開発の株式会社エネコートテクノロジーズ、「Forbes Asia 100 To Watch 2025」に選出

株式会社エネコートテクノロジーズ

株式会社エネコートテクノロジーズ（本社：京都府久世郡久御山町、代表取締役CEO：加藤尚哉）は、アメリカの経済誌「Forbes」のアジア版「Forbes Asia」が発表した「Forbes Asia 100 To Watch 2025」に選出されました。

Forbes Asia 100 To Watch について

「Forbes Asia 100 To Watch」は、アジア太平洋地域において、業界・地域への影響力と貢献度、市場適合性、有望なビジネスモデル、革新性、持続的な収益成長の実績、資金調達能力などの要素を総合的に判断し、選出された急成長中の中小企業・スタートアップのリストです。第5回となる今年は、バイオテックや宇宙技術から小売・金融などの10分野で100社を特集しています。

日本からは14社のスタートアップ企業が選ばれており、エネコートテクノロジーズは「エネルギー&グリーンテック」カテゴリーで選出されました。

詳細はこちらをご覧ください。

Forbes Asia 100 To Watch 2025(https://www.forbes.com/sites/forbesasiateam/2025/08/25/forbes-asia-100-to-watch-2025/)

株式会社エネコートテクノロジーズについて

エネコートテクノロジーズは、京都大学化学研究所若宮淳志研究室の研究成果を実用化するために2018年1月に設立された京都大学発スタートアップです。 当社が開発するペロブスカイト太陽電池を通じて「どこでも電源(R)」を実現し、様々なデバイスの利便性向上やIoT化促進、主力電源化によるカーボンニュートラルの達成、そして超長期的なエネルギー問題の解決に貢献してまいります。

会社名 ：株式会社エネコートテクノロジーズ

所在地 ：京都府久世郡久御山町佐古外屋敷43番地1

代表者 ：代表取締役 執行役員CEO 加藤 尚哉

資本金 ：9,000万円

事業内容：ペロブスカイト太陽電池およびその関連材料の

開発・製造・販売等

URL：https://www.enecoat.com/