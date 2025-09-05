美容師専門の転職エージェント『Beauty Angel』、登録者数7万5千人を突破！

美容師のキャリアに寄り添い、さらに成長

株式会社RenBao

美容師専門の転職エージェント『Beauty Angel』（運営：株式会社RenBao）は、2025年9月、登録者数が7万5千人を突破いたしました。

2018年のサービス開始以来、美容師一人ひとりのキャリアやライフスタイルに合わせた転職支援を行い、口コミや紹介を通じて着実に成長。わずか数か月で7万人から7万5千人へと登録者が増加し、美容師業界における支持の広がりを実感しています。

利用者の声に応えるサポート体制

「自分に合うサロンがわからない」「ブランクからの復帰が不安」「家庭や子育てと両立したい」――そんな悩みを抱える美容師の皆さまに対し、Beauty Angelは専任アドバイザーが丁寧にサポート。サロン紹介から条件交渉、内定後のフォローまでを無料で提供し、利用者満足度は97%を誇ります。

💬 実際の利用者の声

「サロン見学から条件交渉まで、全部任せられて安心でした！」

「転職で年収も働き方も改善。もっと美容師を続けたいと思えました」

「子育てしながら働けるサロンを見つけられて本当に感謝しています」

Beauty Angelの強み

これからも、美容師の皆さまの未来をサポート！

- 美容師専門だから、最適なサロンを提案！美容師業界に特化したエージェントだからこそ、キャリアの希望やライフスタイルに合ったサロンをご紹介できます。- 満足度97%の実績！転職後のアンケートでも、「希望通りのサロンが見つかった」「年収が大幅にUPした！」など、多くの喜びの声をいただいています。- 完全無料でサポート！美容師の皆さまの相談から転職まで、一切費用はかかりません！転職活動の不安や疑問も、専門のアドバイザーがしっかりサポートします。

7万5千人突破は、私たちにとって新たな通過点にすぎません。

Beauty Angelは、これからも「美容師がもっと活躍できる未来」を目指し、全力でサポートを続けてまいります。転職を考えている方、新しいキャリアに挑戦したい方は、ぜひ一度ご相談ください！

運営会社RenBaoについて

RenBaoは、「世界中のおはようを爽やかに」というビジョンのもと、個人がより自分らしい働き方を実現できるよう、転職支援という形でサポートしてきました。情報が多い昨今だからこそ、自分らしい「ベスト」の選択ができるよう、それぞれの業界のプロフェッショナルとして一人一人に最適な解を出すことを極めることで、より質の高い出会いを実現していきたいと考えています。





【RenBaoホームページ】https://renbao.jp

【会社名】 株式会社RenBao

【代表者】 代表取締役社長 佐野元彦

【設立年月日】2018年4月2日

【資本金】5,500万

【本社所在地】〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル4F-D

【事業内容】美容業界に特化した人材紹介サービス（有料職業紹介事業厚生労働大臣許可番号27-ユ-302426）

