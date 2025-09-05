株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、2025年7月に、Microsoftが定める 「Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure Specialization」（旧称：「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」） の認定更新監査に合格し、再認定を取得しました。

本認定は、Microsoft AzureやGitHubを活用し、評価から設計、導入、運用後のフォローアップまでの全フェーズにおいて、堅牢なプロセスと高い技術力を提供できるパートナーであることを示す認定です。

当社は、初回取得（2023年8月）以降も、顧客の開発生産性向上を支えるために、継続して技術力と高品質なサービスの提供に注力し、今回の再認定によってその実績と信頼性が改めて評価されました。

「Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure Specialization」認定再取得の経緯について

近年、GitHub CopilotをはじめとするAI開発ツールによって、開発スタイルは数年前には想像できなかったスピードで進化を遂げています。その中でも当社は、テクニカルな要点を押さえた実装・運用支援を継続的に行い、変わらぬ品質で企業の開発生産性向上を支援してきました。この実績が、再認定により改めて評価されました。

新プログラム「Azure Accelerate」とのシナジーでクラウド移行・AI活用支援を強化

Microsoftは2025年7月に、「Azure Accelerate」プログラムを発表しました。このプログラムは、以下の3領域を統合した包括的なパートナー向け支援パッケージです。

- Azure Innovate：AIをソリューションに組み込み、高度な分析機能を推進- Azure Migrate and Modernize：既存ワークロードを効率的かつ安全にAzureへ移行- Azure Essentials：信頼性・セキュリティ・継続的な運用を支える基盤リソースとベストプラクティス

「AIによるイノベーション」と「信頼性のあるセキュアな基盤運用」の両立を目指す「Azure Accelerate」は、当社が長年注力してきたモダナイズ支援やクラウド運用サポートとの親和性が高く、企業のクラウド・AI変革を全方位で支援する強力な基盤となります。

当社は、再認定により証明された技術力と運用力を基盤に、この「Azure Accelerate」と自社サービスポートフォリオを組み合わせ、より多くの企業に短期・低リスクでのクラウド移行、AI活用、DevOps改革を提供してまいります。

日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント

株式会社エーピーコミュニケーションズ様による資格再認定のニュースを心より歓迎いたします。

生成AIの活用が広がる中で、AI CCoE の効率化や AI 駆動開発を推進する取り組みへのニーズは急速に高まっています。

そうした環境の中で、同社は2023年に「DevOps with GitHub on Microsoft Azure」を取得されて以来、常に高い技術力と確かな信頼性でお客様を支援してこられました。今回の再認定は、その継続的な取り組みと優れた成果の証しとなります。

生成AI時代においては、開発手法そのものも変化が求められています。株式会社エーピーコミュニケーションズ様が持つ深い知識と実行力は、AI CCoE の高度化や AI 駆動開発の推進において欠かせない存在になると確信しています。今後、日本市場における生成AI開発の生産性向上に大きく貢献されることを心より期待しております。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員

エンタープライズパートナー統括本部長

木村 靖

当社取締役兼事業責任者 上林より

当社はこれまで一貫して、お客様の開発現場に寄り添いながら、生産性向上とクラウド活用を支援してまいりました。今回の再認定は、そうした取り組みをMicrosoftに評価いただいた結果であり、大変光栄に感じています。今後もお客様が安心して新しい技術を取り入れ、AIやクラウドを活用してさらなる価値を生み出せるよう、引き続き全力でサポートしてまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊GitHubおよびGitHub Enterpriseは、GitHub, Inc.の登録商標または商標です。

＊Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIer 、NEEDLEWORK および、PlaTT は株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。