YOSHIKIプロデュース 美麗-Bi-ray豪華ハリウッド女優が集結した 新MV本日解禁
YOSHIKIがプロデュースする4人組ガールズ・ボーカルグループ「美麗-Bi-ray」の 新たなミュージックビデオ「Butterfly（Story Version）」 が、本日公開された。監督を務めたのはYOSHIKI自身で、同日にはアコースティックアレンジによる 「Butterfly (Acoustic Version)」 も配信リリースされた。
「Butterfly（Story Version）」MUSIC VIDEO視聴リンク：
https://youtu.be/69X6n888_XI?feature=shared
今回のMVには、映画『BRIDE HARD』主演のレベル・ウィルソンをはじめ、アンナ・キャンプ（『ピッチ・パーフェクト』シリーズ）、ダヴァイン・ジョイ・ランドルフ（第96回アカデミー賞助演女優賞受賞）、ジジ・ズンバド、コリーン・キャンプらハリウッドを代表する豪華女優が出演。YOSHIKI自身も登場し、監督と出演の両面で作品を彩っている。
ロサンゼルスの街並みを背景に、美麗-Bi-rayのメンバー、ハリウッド女優たち、そしてYOSHIKIが交錯する場面が描かれる。冒頭はワンカットで撮影され、途切れることのない映像が作品全体の緊張感を高めている。MVという枠を超えたショートフィルムのような臨場感を作り出しており、 YOSHIKが作詞作曲し、美麗-Bi-rayが主題歌を務めたサイモン・ウェスト監督（『コン・エアー』『トゥームレイダー』『エクスペンダブルズ2』）の映画『BRIDE HARD』のシーンも挿入されている。
音楽と映画、日本とハリウッドの枠を超えて展開される今作は、美麗-Bi-rayにとって新たな可能性を示す大きな一歩となった。デビューから間もないながらも、すでに確かな存在感を示し始めている。
また、先日YOSHIKIディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN～KURENAI～』で新曲『Your Jealousy』を初披露。その後、日本最大級の夏フェス『a-nation』のステージでも披露され、堂々たるパフォーマンスで観客を魅了し、発売前にもかかわらず話題を集めている。
Butterfly （Acoustic Version) 配信リンク：
https://bi-ray.lnk.to/Butterfly_Acoustic_Version
＜美麗-Bi-ray- 関連リンク＞
Official Instagram：https://www.instagram.com/Bi_RayOfficial
Official TikTok : https://www.tiktok.com/@biray_official
Official X：https://x.com/Bi_RayOfficial
美麗 YouTube Channel：https://youtube.com/@bi_ray_official
Official Site： https://bi-ray.net/
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial