「ホワイトニングカフェ仙台店」が新店長就任を記念し、「リピーター・学生・ブライダル向けキャンペーン」を開始。セルフホワイトニングで“自分磨きの一歩”を

株式会社マムグランドお客様と

ホワイトニングカフェ仙台店

オーラルケア事業を展開する株式会社マムグランド（本社：宮城県仙台市、代表：菊地徹）が運営するセルフホワイトニング専門店「ホワイトニングカフェ仙台店」は、新店長に工藤菜摘（くどう なつみ）が就任したことをお知らせいたします。また今回の店長就任を機に、これまで以上にお客様一人ひとりに寄り添ったサービスを追求するため、「学生・ブライダル・リピーター様向けの新たなキャンペーン」を11月より順次スタートいたします。

当店は仙台市中心部のクリスロード商店街に位置し、これまで3600人を超えるお客様にご来店いただいており、東北で最初の店舗として皆様に愛されてもうすぐ4年目を迎えます。新体制のもと、今後もお客様に最高の笑顔と自信をお届けできるよう、スタッフ一同尽力してまいります。

清潔な店内

店内は間仕切りで個室にもカップルシートにも

サービス内容

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TyrTlWc8MQQ ]

ホワイトニングカフェ公式YouTube

痛くないセルフホワイトニングの流れ 最短３０分！

ステップ2からステップ5までを繰り返す

新店長に工藤菜摘が就任！

このたび、ホワイトニングカフェ仙台店の新店長に、以前から勤務していた工藤 菜摘が就任いたしました。

新店長 工藤 菜摘

新しい店長のもと、ホワイトニングカフェ仙台店はさらに進化します。

工藤の想い

工藤店長は、これまでも多くのお客様の「歯を白くしたい」という想いに真摯に向き合ってまいりました。お客様一人ひとりの悩みや目標に合わせた丁寧なカウンセリングと、確かな技術でお客様の理想の白い歯を実現します。

「ホワイトニングは、ただ歯を白くするだけではありません。自分に自信を持ち、最高の笑顔を手に入れるための自分磨きの一歩だと考えています」と語る工藤店長。

新体制でお客様のために独自キャンペーン開催！

１.リピーター様専用キャンぺーン

リピーター様を大切にするお店であるために専用キャンぺーンを１１月に予定します。

2.学生専用 卒業、就活学割

学生専用に学割を準備しています。

3.ブライダルキャンペーン

ご結婚を控えたお客様用にカップルで利用できる回数券をご用意します。

個室で施術

お客様に最高の体験をお届けする３つのこだわり

・ 仙台に特化したサービス:

忙しいビジネスパーソンの方にも気軽に立ち寄っていただけるよう、よりスムーズな施術をご提供します。また、就活や結婚式など、人生の特別なイベントを控えた方にも安心してご利用いただけるようキャンペーンやイベントを企画してまいります。

仙台店では全国店舗とは別にこれから３つのキャンペーンでお客様に満足いただけるよう努めてまいります。

・ 笑顔あふれる空間づくり:

お客様がリラックスして施術を受けられるよう、店内はこれまで以上に居心地の良い空間に。施術中も、歯のお悩みやケア方法について気軽にご相談いただけるような、アットホームな雰囲気づくりを大切にします。

・ 業界最高峰の技術とサービス:

独自の技術に加え、新しい店長が培ってきたノウハウを取り入れることで、お客様に最高のホワイトニング体験を提供します。

新店長からのメッセージ

「このたび、ホワイトニングカフェ仙台店の店長に就任いたしました工藤です。仙台の皆様に、より身近で、より効果的なセルフホワイトニングをお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

仙台店には３つの魅力があります。まず、仙台店はホワイトニングカフェの東北で最初の店舗です。仙台の皆様に愛されてもうすぐ４年目を迎えます。皆様に支えていただいたお店で、それだけご支持いただいていると自負し嬉しく思っています。

また、次に非常に便利な立地で仙台市のお買い物のメインストリートであるクリスロードに店舗を構えており長く通っていただくには便利で通いやすいです。

最後に店内スタッフ同士の仲が良くお店の雰囲気が明るいです。御来店いただくお客様も楽しいと通っていただく方が多いのが特徴です。

歯が白くなることで、人生はもっと楽しくなります。白い歯がもたらす自信と喜びを、一人でも多くの方に感じていただきたい。その想いを胸に、お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧なサービスを心がけます。

皆様にお会いできる日を心より楽しみにしております。」

カップル、親子でのご来店のお客様増えています

店舗概要

ホワイトニングカフェ仙台店

住所 ：宮城県仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３階

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach,ocn.ne.jp

https://whiteningcafe.jp/sendai/

会社概要

株式会社マムグランド

住所 ：宮城県仙台市青葉区中央２丁目４番３号ナカジマビル３階

電話番号：022-224-6676

FAX ：022-352-6508

Email :mumground1@beach,ocn.ne.jp

お問い合わせ先

株式会社マムグランド 菊地

電話 ：090-9033-3229