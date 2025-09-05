【プレミアムナイト開催】熊野水軍・夜宴の刻 ー 三段壁洞窟にて、語りと酒の一夜

株式会社綺譚ワークス

トラディ合同会社（本社：京都府京都市、代表：帖佐翔人）、株式会社綺譚ワークス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：佐藤竜司）、観光開発株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：新藤正悟）は、和歌山県白浜町の名勝「三段壁洞窟」を舞台に、幻想的な貸切ツアー＆期間限定ＢＡＲイベントを開催いたします。かつて熊野水軍が祈りを捧げたと伝わるこの神秘的な洞窟にて、光と音、そして特別なカクテルが織りなす唯一無二の夜をお届けします。

【開催概要】

１.貸し切りツアー：

A Secret Feast of the Kumano Navy ～白浜・三段壁「熊野水軍の夜宴」～

・開催場所：三段壁洞窟（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・開催日程：２０２５年１０月５日 ※

・開催時間：１５時３０分～１９時３０分

・主催：トラディ合同会社、株式会社綺譚ワークス、観光開発株式会社

・予約開始：２０２５年９月１５日頃（予定）

・申込方法： https://kumano-secret-feast.tradi-jp.com/

２.バーイベント：

Ｔｈｅ Ｈｉｄｄｅｎ ｃａｖｅ Ｂａｒ ＫＵＭＡＮＯ ～水軍夜宴～

・開催場所：三段壁洞窟（和歌山県西牟婁郡白浜町）

・開催日程：２０２５年１０月４日、１１月１日、１２月６日 ※

・開催時間：１７時～１９時

・同時開催：星降る洞窟ナイトウォーク（https://sandanbeki.com/nightwalk/）と同時開催

※星降る洞窟ナイトウォークには別途入場料金が必要です。

・主催：トラディ合同会社、株式会社綺譚ワークス、観光開発株式会社

・予約：カクテル３種限定各５０杯（予約開始：２０２５年９月１５日頃予定）

・申込方法：Instagramにて申し込み @the.hidden.cave.bar_kumano

※来年以降も継続的に開催していく予定です

https://www.instagram.com/the.hidden.cave.bar_kumano

【イベントの特徴】

１．歴史と神秘を現代に再現

熊野水軍が祈りを捧げた洞窟の伝承をベースに、幻想的な空間演出を現代に再構築。

２．プレミアムカクテル

熊野の地酒や柚子を使ったオリジナルカクテルを提供。洞窟内で味わう一杯は唯一無二の体験に。本イベントでは、熊野の地酒やクラフトスピリッツをベースにしたオリジナルミクソロジーカクテルをご用意します。

・ＫＵＭＡＮＯ ＲＵＭ（４７％）：白浜の蒸留所が手がけるクラフトラム。荒波を思わせる力強さが特徴。

・熊野ウイスキー（４３％）：まろやかな香りと深い余韻。水軍の歴史を感じさせる一杯。

・柚子スピリッツ（３８％）：熊野特産の柚子を用いた爽やかなスピリッツ。洞窟内の静寂に映える清涼感。

３．鑑賞・参加型の狂言公演（貸し切りツアーのみ）

観客として、そして“登場人物”として舞台に加わる、一夜限りの即興芸術。

本ツアーで行われる狂言公演は、650年の伝統を受け継ぎながらも、本来の姿である即興性と観客との共創に立ち返ります。演者は時に参加者へと語りかけ、問いかけ、あなたの返した一言がその夜だけの物語の流れを変えることも。

舞台となるのは、三段壁洞窟の最奥。装置や照明に頼らず、声と身体、そして“形（かた）”の表現だけで世界を立ち上げる狂言の力が、岩肌に響く反響とともに、参加者の想像力を深く揺さぶります。

４．五感で味わう没入体験

荒ぶる波の轟音と静寂が交錯する洞窟で、光・音・自然・酒が融合した非日常を体感。

【背景】

本イベントは「地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業」の一環として実施され、和歌山・白浜の新たな魅力を国内外に発信することを目的としています。

【トラディ合同会社について】

・社名：トラディ合同会社

・所在地：京都府京都市

・代表者：帖佐 翔人

・事業内容：

日本各地の文化・伝統を活かした高付加価値な体験型ツアーを企画・運営・販売しています。寺院や洞窟の貸切、仏教儀式、工芸体験、即興芸能など、地域と連携した独自のコンテンツを通じて、国外の文化感度の高い旅行者に、心に残る特別な時間を提供しています。

・設立：2017年7月7日

【株式会社綺譚ワークスについて】

・社名：株式会社綺譚ワークス

・所在地：大阪府大阪市

・代表者：代表取締役 佐藤竜司

・事業内容：

- 地域ブランディング、自治体向け観光戦略の策定支援

- 地産ミクソロジーバーの企画・運営

- 富裕層向け観光コンテンツプロデュース

・設立：令和７年２月１４日

【協力企業】

・ＰＲ・Ｂｒａｎｄｉｎｇ：株式会社Ｋａｎｐａｉ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ（本社：大阪市、代表取締役社長 白井 風太）

【お問い合わせ先】

１.貸し切りツアー

トラディ合同会社

E-mail：guestsupport@tradi-jp.com

２.バーイベント

株式会社綺譚ワークス

E-mail：info@kitanworks.com