【9月9日（火）13時開始】健診センター事業者向け「ストレスチェックOEM・BPO」サービス説明会をオンライン開催

株式会社情報基盤開発

弊社・株式会社情報基盤開発は2025年09月09日（火）、健診センター事業者向け「ストレスチェックOEM・BPO」サービス説明会をオンライン開催致します。

＜このような方におすすめのサービス説明会です＞

- 健診センター事業の利益拡大や新規事業の立案にあたって情報収集している- 既にストスチェック実施サービスを自社内で行っているが、健診事業の本業に専念して体制見直しや業務の効率化を図りたい- ストスチェック実施サービスの利益率アップや業務効率化を視野に、提携サービスの乗り換えを検討している

まずは参加を申し込む :https://www.altpaper.net/sc-oembpo_webinar2025/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo

「職場のメンタルヘルス対策の推進」を含む改正労働安全衛生法が公布ストレスチェック実施が全事業場で義務化へ

健診センター事業者様の中には既に情報を入れていらっしゃるところも多いかと思われますが、今年5月14日に「職場のメンタルヘルス対策の推進」を含む改正労働安全衛生法が公布されました。



これにより、2028年5月までに従業員50人未満の事業者場を含む全事業者のストレスチェック実施が義務化されることが決まり、厚生労働省サイトでの情報発信や、管轄下での対策推進に向けた具体的な取り組み検討の有識者会議が現在進められています。

ここ数か月の間に弊社へ寄せられた問い合わせ内容を踏まえると、従業員50人未満の店舗（事業場）を複数構える大企業がストレスチェックの実施対象を一部から全従業員に切り替え、全従業員数50人未満の法人企業・団体でも改正法施行を前に実施準備を早々と進めている様子がうかがえます。

準備事業拡大の企画検討や、ストレスチェック実施の提携サービス乗り換え検討に

2015年12月のストレスチェック制度スタートから間もなく丸10年。

法改正を前に準備を進めているのは一般企業側だけでなく、ここ数年でストレスチェック実施サービスの乗り出した健診センターも増えているようです。



OEM提携や業務委託・紹介代理店契約（BPO）の事例が少なからずある弊社では、健診センター事業者様との取り組みもあり、利益拡大やコスト削減、業務効率化のお手伝いをしています。



利益拡大や業務効率化を見据え、ストレスチェック実施サービスのOEM提携や委託先（BPO）の見直しなどで、まずはお気軽にオンライン説明会にご参加ください。

※同業態の方はご参加いただけない場合がございます

●登壇者プロフィール

コンサルファームにて6年間、人事コンサルティングやフランチャイズビジネス展開に携わった後、東大発ベンチャー「情報基盤開発」の立ち上げに参画。

営業のプロフェッショナルとして、弊社・情報基盤開発のマーケティング戦略全体を統括。コンサルタント時代に1,000社以上の企業の人事担当者様から生の声を聴き、ストレスチェックの結果分析や人事コンサルティング業務の実務も手掛ける。



2024年単年度実績で4,800社・150万人にご利用いただく弊社のストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェック」では、ご利用企業・団体向けの職場環境改善のコンサルティング提案や社内研修講師、セミナー活動等にも尽力する。

情報基盤開発「ストレスチェックOEM・BPO」サービス

https://www.altpaper.net/sc/kenshin-oem_bpo(https://www.altpaper.net/sc/kenshin-oem_bpo?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)

●弊社会社概要

企業名 ：株式会社情報基盤開発

代表 ：代表取締役 鎌田長明

設立 ：2004年8月

所在地 ：本社 東京都文京区湯島4丁目1-11 南山堂ビル3階

HP ：https://www.altpaper.net(https://www.altpaper.net?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)

事業内容：

・ストレスチェックサービス「ソシキスイッチ ストレスチェックPRO」(https://www.altpaper.net/sc?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)の開発・運用とOEM提供

・パワハラ防止対策、従業員のメンタルヘルスケアの 相談窓口代行支援サービス「ソシキスイッチ EAPみんなの相談室」(https://www.altpaper.net/eap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)提供

・伴走サービス付き 組織サーベイツール「ソシキスイッチ」(https://www.altpaper.net/ss?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)開発・運用

・手書きアンケートの自動入力と入力業務代行サービス「AltPaperアンケート入力(https://www.altpaper.net/ap?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=sc-oembpo)」開発・運用

ほか