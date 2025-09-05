明石海峡大橋や日本庭園を望む「個室」で「飲み放題付き」【宴プラン】日本料理「有栖川」【シーサイドホテル舞子ビラ神戸】

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階「日本料理 有栖川」では、2025年9月1日（月）～12月30日（火）の期間限定で、個室で飲み放題付き【宴プラン】をご提供いたします。四季折々の彩りと職人の技が織りなす日本料理を、ぜひご堪能ください。

■宴プラン（9月～12月）※要予約・3名様以上

個室で飲み放題付き【宴プラン】

お祝いの席や同窓会、忘年会などに最適な、個室・飲み放題付きの特別プラン。旬の食材を使った鍋や寿司など、豪華な内容でおもてなしいたします。

【価格】\10,000（税込）/お一人様

【内容】造り／合肴／揚げ物／選べる特撰鍋／寿司／水物

【特典】個室付き／飲み放題付き

【期間】2025年9月1日（月）～12月30日（火）

【条件】3名様以上／要予約

飲み放題付【宴プラン】日本料理「有栖川」 :https://maikovilla.co.jp/event/11974/

秋の味覚とともに、心温まるひとときを「有栖川」でお過ごしください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■日本料理 有栖川

舞子ビラ神戸「日本料理 有栖川」では、秋の味覚を贅沢に味わえる季節限定メニューをご用意しております。瀬戸内の旬の素材を活かした寿司や日本料理を、明石海峡大橋のライトアップを望みながら、ゆっくりとお楽しみいただけます。

ご家族でのご会食や、大切な方との特別なひとときに最適な空間とお料理で、心に残る秋の思い出を。

ご予約・詳細は公式サイトをご覧ください。

■開催概要

【期間】2025年9月1日（月）～11月30日（日）

【場所】シーサイドホテル舞子ビラ神戸 本館1階 日本料理「有栖川」

【営業時間】

・ランチタイム 11:30 ～ 14:00

・ディナータイム 17:00 ～ 21:00

【電話番号】078-706-7779

日本料理 有栖川（ありすがわ）

■日本料理 有栖川

兵庫の旬を味わう、和の一席。

兵庫の海や山の恵みを大切に、季節ごとの味わいを懐石で丁寧に仕立てる和食レストラン。

姫小松が彩る庭園越しに、海と明石海峡大橋を望む優雅な時間のなかで、素材の旨みを引き出した一皿一皿を、心ゆくまでお楽しみください。

瀬戸内海を望む絶景のロケーションで、旬の味覚を心ゆくまでご堪能ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■シーサイドホテル舞子ビラ神戸

「海と風と緑に包まれる非日常空間」をテーマにした、神戸・舞子のリゾートホテル。

2025年5月に「SPAタワー」として新装オープンし、ラグジュアリーバス(大浴場)には露天風呂を設け、ととのい椅子で外気浴もお楽しみいただけます。また、健康志向の旅行者や中長期滞在の方々のニーズに応える滞在型ホテルとして、24時間営業のフィットネスジムやインドアゴルフのほか、カラオケや卓球などのアミューズメント施設も新たに加わりました。

【施設概要】

施設名 ： シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地 ： 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

公式サイト： https://www.maikovilla.co.jp