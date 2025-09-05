LUNKHEAD 9月15日(月・祝)開催のツアーファイナル 渋谷クラブクアトロ公演がニコニコ生放送にて独占生中継決定！
LUNKHEADのツアー最終公演が2025年9月15日(月・祝)、ニコニコ生放送にて独占生中継されることが決定。
LUNKHEADが最新作「星が輝いていた ep」を引っさげて2025年3月から行っている「LUNKHEAD ONEMAN TOUR 2025～星が輝いていた～」。
半年間、全国19本に及ぶツアーもいよいよ9月15日の渋谷クラブクアトロ公演を残すのみ。
そしてこのツアーファイナルの模様がニコニコ生放送にて独占生中継されることが決定。
ニコニコプレミアム会員は、リアルタイムの配信だけではなく期間中は何度でもタイムシフト視聴が可能。
会場でライブを体感した方も、自宅で改めてライブ映像を楽しむことが出来る。
ライブ配信詳細
【番組名】
LUNKHEAD ツアーファイナル SHIBUYA CLUB QUATTRO 生中継
【放送日時】
2025年9月15日(月・祝)17：00開始予定
【視聴URL】
https://live.nicovideo.jp/watch/lv348527636
※ライブの前半はどなたでも無料でご覧いただけますが、全編の視聴にはニコニコプレミアム会員（月額790円）の加入が必要となります。
【ニコニコプレミアム会員登録はこちら】
https://premium.nicovideo.jp/payment/registration?sec=nicolive
【タイムシフト視聴期間：2025年10月15日(水)まで】
※本番組はプレミアム会員の方ならタイムシフト視聴期間中に何度でも、放送終了後に視聴することができます。
※ 一般会員の方の場合は事前予約をする事でタイムシフト視聴が可能ですが、リアルタイム視聴の際と同様、全編の視聴にはプレミアム会員への加入が必要になります。
公演情報
「LUNKHEAD ONEMAN TOUR 2025～星が輝いていた～」ツアーファイナル
【公演日時】
2025年9月15日（月・祝）16：15開場 / 17：00開演
【会場】
SHIBUYA CLUB QUATTRO
【チケット代】
\5,500 学割\3,500 D代別
【チケット購入URL】
ぴあ
https://t.pia.jp/pia/search_all.do?kw=LUNKHEAD
ローチケ
https://l-tike.com/search/?keyword=LUNKHEAD
イープラス
https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=LUNKHEAD(https://eplus.jp/sf/search?block=true&keyword=LUNKHEAD)