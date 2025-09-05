【本編無料公開】ジャッキー・チェン主演の人気アクション映画『酔拳（吹替版）』を、YouTubeで1か月限定無料公開中！

株式会社WOWOWプラス

(C) 1978, 1985 Seasonal Film Corporation. All Rights Reserved.

Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、酔えば酔うほど強くなる妙闘技“酔八仙拳”を描いたアクション映画『酔拳 （吹替版）』を9月5日（金）21:00～1か月限定で特別無料公開中！

ユエン・ウーピンが監督・アクション指導を務めた本作を、石丸博也による吹替版でお届けいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jsOSrU2aMFs ]

『酔拳 （吹替版）』（1978年／香港／99分）

監督：ユエン・ウーピン

キャスト：ジャッキー・チェン(石丸博也)／ユエン・シャオティエン(青野武)／ウォン・チェンリー(磯部勉)／ディーン・セキ(水島裕)

＜あらすじ＞

清朝末期、広東にある小さな空手道場のドラ息子ウォン・フェイフォンは、練習は不真面目、町に出ればイタズラばかりという放蕩ぶり。見兼ねた父親は、改心させようとカンフーの達人ソウ・ハッイーを呼び寄せる。厳しい修行で知られる彼の下での修行を強いられたウォンは、酔えば酔うほど強くなる秘伝の拳法“酔八仙”を受け継ぐため苛酷な修行に励む。ついに奥義“酔八仙”を修得するが…。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb