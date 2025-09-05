YouTube総再生回数31億回超えを誇る「Spookiz（スプーキッズ）」、約5年ぶりとなる待望の新作がハロウィン目前に公開決定！さらに新ロゴ・ビジュアルも発表！
世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる待望の新作を公開することが決定した。
Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数617万人（9月5日現在）、総再生回数31億回超え（9月5日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。
セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。
この度Spookizは、2025年10月に新作を公開することを決定した。Spookizは過去に、Season1~4、Cookieシリーズ、映画「Spookiz: The Movie」と様々な作品を発表しているが、その中でも最新シリーズであるSeason4が2020年にスタートしてから約5年ぶりの新シーズンとなる、待望の新作だ。
また、併せて新たなロゴとビジュアルも発表となった。ロゴは、これまでのものを継承しつつも、メインキャラクターであるCula（キュラ）、Frankie（フランキー）、Kebi（ケビ）、Kongkong（コンコン）、Zizi（ジィジィ）の特徴が表現され、個性豊かなモンスターたちがより際立つものとなっている。新ビジュアルは、生き生きとした表情に音楽の要素がちりばめられた、Spookizの明るさと楽しさを表現している
。
Spookyな子どもたちが、まさにモンスターにぴったりのハロウィンに合わせて新たなストーリーの幕を開ける。ぜひ期待してほしい。
＜Spookiz オフィシャルYouTube＞
https://www.youtube.com/@spookiz
＜Spookiz公式サイト＞
https://spookizworld.com/
＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞
・X：https://x.com/Spookiz_japan
・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/
＜その他公式アカウント＞
Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/
TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld
X：https://x.com/Spookiz_world
Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld
＜Spookiz＞
あらすじ：
誰もいない真夜中の小学校、ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！
[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz]
いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）
食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）
のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）
ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）
かわいいんだけど、なんだか臭うゾンビの少女、Zizi（ジィジィ）
姿かたちも千差万別、性格も十人十色。
かわいくて憎めない、一風変わったモンスターの子どもたちのショータイムが始まる！
作品紹介：
株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を取得した、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は617万人（9月5日現在）、総再生回数は31億回超え（9月5日現在）を誇っている。