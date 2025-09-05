YouTube総再生回数31億回超えを誇る「Spookiz（スプーキッズ）」、約5年ぶりとなる待望の新作がハロウィン目前に公開決定！さらに新ロゴ・ビジュアルも発表！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる待望の新作を公開することが決定した。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数617万人（9月5日現在）、総再生回数31億回超え（9月5日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

この度Spookizは、2025年10月に新作を公開することを決定した。Spookizは過去に、Season1~4、Cookieシリーズ、映画「Spookiz: The Movie」と様々な作品を発表しているが、その中でも最新シリーズであるSeason4が2020年にスタートしてから約5年ぶりの新シーズンとなる、待望の新作だ。

また、併せて新たなロゴとビジュアルも発表となった。ロゴは、これまでのものを継承しつつも、メインキャラクターであるCula（キュラ）、Frankie（フランキー）、Kebi（ケビ）、Kongkong（コンコン）、Zizi（ジィジィ）の特徴が表現され、個性豊かなモンスターたちがより際立つものとなっている。新ビジュアルは、生き生きとした表情に音楽の要素がちりばめられた、Spookizの明るさと楽しさを表現している

。

Spookyな子どもたちが、まさにモンスターにぴったりのハロウィンに合わせて新たなストーリーの幕を開ける。ぜひ期待してほしい。

＜Spookiz オフィシャルYouTube＞

https://www.youtube.com/@spookiz

＜Spookiz公式サイト＞

https://spookizworld.com/

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜その他公式アカウント＞

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz＞

あらすじ：

誰もいない真夜中の小学校、ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

かわいいんだけど、なんだか臭うゾンビの少女、Zizi（ジィジィ）

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターの子どもたちのショータイムが始まる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を取得した、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は617万人（9月5日現在）、総再生回数は31億回超え（9月5日現在）を誇っている。