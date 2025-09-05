元アイドル・宮内凛、まさかの美容トークから“風呂キャンセル界隈”まで大盛り上がり！風呂場の韓国最新トレンドコスメに元アイドルも驚愕「韓国アイドル2人ぐらいいます」＜推すもうさんTV・第3回＞

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大相撲九月場所を前に特別コンテンツ『推すもうさんTV』の第3回を公開しました。今回は、アイドルグループ「まねきケチャ」の元メンバーである宮内凛さんが登場。玉ノ井部屋を訪問し、朝稽古の迫力や力士たちの意外な一面に触れる驚きと発見に満ちた回となりました。

冒頭、玉ノ井部屋の規模の大きさに「すごい…！」と驚きの声を上げた宮内さん。偶然訪れた居酒屋で「力士の手形は縁起がいい」と店主に勧められ、自宅玄関に番付表と力士の手形を飾っていることも明かし、相撲への理解を深めたいと意気込みを語りました。

玄関で出迎えたのは幕下の東誠竜さん。185cm、142kgの巨漢を目の前に「おっきい！」と声を漏らす宮内さんは、その圧倒的な存在感に圧倒されました。約2時間にわたる朝稽古を見学すると、ぶつかり合う音や気迫に「すごい迫力」と思わず驚嘆。さらに、大きな柱に向かって力強く突っ張りを繰り返す姿に「準備運動みたいなもの？」と疑問を投げかけると、東誠竜さんは「基礎練習の“テッポウ”です」と説明。伝統的な稽古法を目の当たりにし、理解を深めていきました。

その後は三段目の清乃海さんが案内役となり、力士たちが稽古で疲れた体を癒す風呂場に潜入。そこで思わぬ共通点を発見します。「今韓国で人気の美容液、同じの使ってるんです！」と驚く宮内さんに、まさかの美容トークが展開。「韓国アイドル2人ぐらいいますよね」と冗談を交えると場は笑いに包まれました。一方で、設定温度がまさかの「80℃」という熱風呂にも仰天。「お相撲さんは熱湯に髪の毛を入れて油を落とす」との習慣を聞き、驚きを隠せませんでした。

さらに「最近は“風呂キャンセル界隈”が流行ってますけど、お風呂は毎日入りますか？」と質問すると、清乃海さんは「さすがに入らせてください」と笑いながらも「夏は1日3回入る」と回答。これに宮内さんは「女子より入ってる！」と驚き、自身のアイドル時代に「冬場は髪だけ洗って体だけ入ることもあった」と告白。すかさず清乃海さんが「あんまり一緒にしないで」とツッコミを入れ、テンポの良いやりとりで笑いを誘いました。

迫力ある稽古から伝統の稽古法「テッポウ」、さらに風呂場での美容トークや爆笑のやりとりまで。宮内凛さんが玉ノ井部屋の魅力を体感した『推すもうさんTV』#3は、相撲の新たな一面を初心者視点で伝える回となりました。次回『推すもうさんTV』#4は9月10日（水）18時に配信予定。角界屈指の味を誇る玉ノ井部屋のちゃんこ鍋や力士たちの私生活に迫る内容をお届けします。大相撲九月場所とともに、「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMA 『推すもうさんTV』#3 企画概要

配信日：2025年9月5日（金）18:00～

URL：https://youtu.be/WlIoiFQtJj4

出演

宮内凛（元まねきケチャ）

中本こまり（fav me）

■『ABEMA大相撲2025 九月場所』 放送概要

期間：2025年9月14日（日）～9月28日（日）

URL：https://abema.tv/video/title/394-70

※初場所開催期間中の花田虎上・バーチャル解説は、土日のみ実施となります。

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

