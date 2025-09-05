縦でも横でも使えるテントで快適な避難生活をサポート！『エコワン防災プライバシーテント』を新発売

エコワン株式会社

エコワン株式会社（本社：神奈川県横浜市青葉区、代表取締役:稲葉喜一）は、快適な避難生活をサポートする『エコワン防災プライバシーテント』を2025年9月から公式オンラインショップで販売します。

『エコワン防災プライバシーテント』の開発経緯

避難所生活は想像より大変です（避難所のイメージ）

能登半島地震において、弊社のお取引先である生活協同組合様がいち早く被災地支援に駆けつけられました。その際、最も必要とされた支援物資の一つが「着替えテント」でした。

避難所である体育館では、プライバシーが確保されにくく、特に女性が着替えに苦慮されているという切実な声が寄せられました。当時、弊社ではそのご要望に応えることができず、急ぎ、プライベートな空間を確保できる『エコワン防災プライバシーテント』の開発を進めたのです。

透けない生地を使っているから着替えもトイレも安心！

透けないシルバー加工の生地を使用

避難所での集団生活は、想像以上に精神的負担が大きいと言われます。そんな時に中が透けて見えないテントがあれば、いつでも手軽にプライバシーを確保できます。

『エコワン防災プライバシーテント』は透けないシルバー加工の生地を使っているので、着替える時も安心です。災害時の非常用トイレの目隠しにも最適です。

縦でも横でも使えるテントで快適な避難生活をサポート！

縦でも横でも使えるエコワン防災プライバシーテント

『エコワン防災プライバシーテント』は縦でも横でも使える2way仕様。テントを横にして中にマットを置けば、身体を伸ばして眠れるプライベート個室が出来上がります。

組み立て簡単・持ち運び楽々

写真付きの説明書が付属。収納したテントは楽々持ち運べる大きさです。

ワンタッチ式のテントだから組み立ては簡単。写真付きの説明書も付属します。テントをたたんだ時の直径は約60cm。楽々持ち運べ、省スペースで保管できます。

【数量限定キャンペーン】今なら快眠をサポートするエアーマットをプレゼント

横にしたエコワン防災プライバシーテントにジャストサイズのエアーマット

今ならエコワン防災プライバシーテントと一緒に使えるエアーマットをプレゼント！ 大人が足を伸ばして横になれるサイズです。冷たい床での身体への負担を軽減します。プレゼントキャンペーンは、エアーマットがなくなり次第終了いたします。

【仕様】エコワン防災プライバシーテント

●サイズ：使用時／高さ210×幅105×奥行き105cm、収納時／直径60×厚さ4.5cm （使用状況により異なる場合があります）

●重量：2.5kg（付属品含む）

●材質：ポリエステル、スチール

●付属品：ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納袋、取扱説明書

●生産国：中国

●価格：11,880円（税込）

※テントに防水加工はありませんので、雨の時は屋外で使わないでください。

製品の詳細とお求めはこちら

会社概要

- エコワン オンラインショップ(https://www.eco-one.jp/view/item/000000003875)- エコワン 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/eco-oneshop/eb101/)

エコワン株式会社は、"エコの暮らしをひとつでも" をテーマに、製品の企画・開発・販売をしています。主に、全国の生活協同組合、自然食の宅配会社、通信販売や自然食品店に商品を販売しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78065/table/9_1_2a718c87ecec399ad9a4473ec5a66192.jpg?v=202509061026 ]