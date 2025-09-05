RAJ GLANZ、東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」とストリートアパレルブランド「FORGET NEVER」のコラボTシャツを発表 9月5日（金）20:00より受注販売予約開始
「METEORA st.」所属の実力派パフォーマンスユニット「RAJ GLANZ」が、全国東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」とストリートアパレルブランド「FORGET NEVER」とのコラボレーションによる限定Tシャツを発表いたします。
本コラボTシャツは、ツアーコンセプトを表現したオリジナルデザインで、日常のストリートファッションとしても着用しやすい仕上がりとなっております。数量限定での受注生産方式にて販売いたします。三人それぞれのキャラクターをモチーフにした アートワークを宝探しの地図に見立てたグラフィックに大胆に配置し、 パフォーマンスの熱をストリートに落とし込んだデザインとなります。
■ 受注販売スケジュール
・受付開始：2025年9月5日（金）20:00
・受付締切：2025年9月15日（月・祝）23:59
・受付場所：FORGET NEVER公式ホームページ内 特設ページ
URL：https://forget-never.com/?category_id=68ba587acb9db8d0c53a8efb
●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (SAND BEIGE)
https://forget-never.com/items/68ba50ac20ede13ce9c2ce19
●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (SAND KHAKI)
https://forget-never.com/items/68ba52d060b20339e4ab8bda
●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (LIGHT OLIVE)
https://forget-never.com/items/68ba51efd397ae6a59ad4bfa
■ コラボレーション記念 プレゼントキャンペーン
コラボTシャツの発表を記念して、抽選でコラボTシャツが当たるキャンペーンを実施いたします。
＜応募方法＞
1.X（旧Twitter）アカウント「@RAJGLANZ」「@forget_never_」の両方をフォロー
2.対象投稿を、希望のサイズ・カラーを明記の上、引用リポストで応募完了
＜応募期間＞
2025年9月3日（水）19:00 ～ 9月10日（水）23:59
＜当選発表＞
2025年9月12日（金）
RAJ GLANZ公式Xアカウントにて発表予定
RAJ GLANZ公式Xアカウント
https://x.com/RAJGLANZ
FORGET NEVER公式Xアカウント
https://x.com/forget_never_
◆FORGET NEVER CLOTHINGとは
FORGET NEVER CLOTHINGとは、世界的ブレイクダンスチーム”FOUND NATION”が立ち上げたストリートファッションブランド。
書いて字のごとく、「忘れるな」という最も伝えたいメッセージ。基礎・文化・歴史を学ぶと同時に、その経験を生かし新しいモノを自分で生み出すことを、現代のヘッズ達に「忘れないで」欲しい、というメッセージが込められている。
「RAJ GLANZ」はメンバー全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得しており、“踊ってみた系”ユニットとして高い注目を集めています。「東名阪ツアー」という新たな挑戦により、さらなる進化を遂げる彼らの姿に、引き続きご注目ください。
RAJ GLANZ 東名阪ツアー2025「GLANZ ODYSSEY」
■名古屋公演
日程：2025年10月11日（土）
OP/ST 17:00/17:30
会場：Roxx栄
Sチケット：6,000円（前方優先入場＋名古屋会場限定アクキー）
一般：2,000円
■大阪公演
日程：2025年10月12日（日）
OP/ST 16:00/16:30
会場：MUSE BOX
Sチケット：6,000円（前方優先入場＋大阪会場限定アクキー）
一般：2,000円
■東京公演
日程：2025年10月18日（土）
OP/ST 17:30/18:00
会場：渋谷スターラウンジ
チケット：10,000円（前方優先入場＋限定Tシャツ＋限定ツアータペストリー）
一般：4,000円
名古屋公演・TicketDive
https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1011NAGOYA
大阪公演・TicketDive
https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1012OSAKA
東京公演・TicketDive
https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1018TOKYO
RAJ GLANZ
REAL AKIBA BOYZ のJr 組織「REAL AKIBA JUNIORZ」初の派生ユニットとして2024 年7 月22 日結成。
メンバーは「HARUYOSHI」「Aoto」「YOH」の３名。
各々が「ダンス」「トリッキング」「フリースタイルバスケットボール」の巧みなスキルを持ち、全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得している実力派踊ってみた系パフォーマンスユニット。
RAJ GLANZ │X
https://x.com/RAJGLANZ
HARUYOSHI │X
https://x.com/RAJ_Haruyoshi
Aoto│X
https://x.com/RAJ_Aoto
YOH│X
https://x.com/RAJ__YOH
RAJ GLANZ │Instagram
https://www.instagram.com/raj_glanz/
RAJ GLANZ │TikTok
https://www.tiktok.com/@rajglanz
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/