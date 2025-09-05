RAJ GLANZ、東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」とストリートアパレルブランド「FORGET NEVER」のコラボTシャツを発表 9月5日（金）20:00より受注販売予約開始

ISARIBI株式会社

「METEORA st.」所属の実力派パフォーマンスユニット「RAJ GLANZ」が、全国東名阪ツアー「GLANZ ODYSSEY」とストリートアパレルブランド「FORGET NEVER」とのコラボレーションによる限定Tシャツを発表いたします。

本コラボTシャツは、ツアーコンセプトを表現したオリジナルデザインで、日常のストリートファッションとしても着用しやすい仕上がりとなっております。数量限定での受注生産方式にて販売いたします。三人それぞれのキャラクターをモチーフにした アートワークを宝探しの地図に見立てたグラフィックに大胆に配置し、 パフォーマンスの熱をストリートに落とし込んだデザインとなります。

■ 受注販売スケジュール

・受付開始：2025年9月5日（金）20:00

・受付締切：2025年9月15日（月・祝）23:59

・受付場所：FORGET NEVER公式ホームページ内 特設ページ

URL：https://forget-never.com/?category_id=68ba587acb9db8d0c53a8efb

●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (SAND BEIGE)

https://forget-never.com/items/68ba50ac20ede13ce9c2ce19

●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (SAND KHAKI)

https://forget-never.com/items/68ba52d060b20339e4ab8bda

●FORGET NEVER×RAJ GLANZ "GLANZ ODYSSEY" T-SHIRTS (LIGHT OLIVE)

https://forget-never.com/items/68ba51efd397ae6a59ad4bfa

■ コラボレーション記念 プレゼントキャンペーン

コラボTシャツの発表を記念して、抽選でコラボTシャツが当たるキャンペーンを実施いたします。

＜応募方法＞

1.X（旧Twitter）アカウント「@RAJGLANZ」「@forget_never_」の両方をフォロー

2.対象投稿を、希望のサイズ・カラーを明記の上、引用リポストで応募完了

＜応募期間＞

2025年9月3日（水）19:00 ～ 9月10日（水）23:59

＜当選発表＞

2025年9月12日（金）

RAJ GLANZ公式Xアカウントにて発表予定

RAJ GLANZ公式Xアカウント

https://x.com/RAJGLANZ

FORGET NEVER公式Xアカウント

https://x.com/forget_never_

◆FORGET NEVER CLOTHINGとは

FORGET NEVER CLOTHINGとは、世界的ブレイクダンスチーム”FOUND NATION”が立ち上げたストリートファッションブランド。

書いて字のごとく、「忘れるな」という最も伝えたいメッセージ。基礎・文化・歴史を学ぶと同時に、その経験を生かし新しいモノを自分で生み出すことを、現代のヘッズ達に「忘れないで」欲しい、というメッセージが込められている。

「RAJ GLANZ」はメンバー全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得しており、“踊ってみた系”ユニットとして高い注目を集めています。「東名阪ツアー」という新たな挑戦により、さらなる進化を遂げる彼らの姿に、引き続きご注目ください。

RAJ GLANZ 東名阪ツアー2025「GLANZ ODYSSEY」

■名古屋公演

日程：2025年10月11日（土）

OP/ST 17:00/17:30

会場：Roxx栄

Sチケット：6,000円（前方優先入場＋名古屋会場限定アクキー）

一般：2,000円

■大阪公演

日程：2025年10月12日（日）

OP/ST 16:00/16:30

会場：MUSE BOX

Sチケット：6,000円（前方優先入場＋大阪会場限定アクキー）

一般：2,000円

■東京公演

日程：2025年10月18日（土）

OP/ST 17:30/18:00

会場：渋谷スターラウンジ

チケット：10,000円（前方優先入場＋限定Tシャツ＋限定ツアータペストリー）

一般：4,000円

名古屋公演・TicketDive

https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1011NAGOYA

大阪公演・TicketDive

https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1012OSAKA

東京公演・TicketDive

https://t-dv.com/GLANZODYSSEY1018TOKYO

RAJ GLANZ

REAL AKIBA BOYZ のJr 組織「REAL AKIBA JUNIORZ」初の派生ユニットとして2024 年7 月22 日結成。

メンバーは「HARUYOSHI」「Aoto」「YOH」の３名。

各々が「ダンス」「トリッキング」「フリースタイルバスケットボール」の巧みなスキルを持ち、全員がそれぞれの分野で日本一・世界一のタイトルを獲得している実力派踊ってみた系パフォーマンスユニット。

RAJ GLANZ │X

https://x.com/RAJGLANZ

HARUYOSHI │X

https://x.com/RAJ_Haruyoshi

Aoto│X

https://x.com/RAJ_Aoto

YOH│X

https://x.com/RAJ__YOH

RAJ GLANZ │Instagram

https://www.instagram.com/raj_glanz/

RAJ GLANZ │TikTok

https://www.tiktok.com/@rajglanz

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/