【初心者向け】完成への土台を作る重要ステップ“下絵”をデモを見ながら学ぶ！9/29（月）無料セミナー「初心者向けマンガ制作講座Vol.4」

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は9月29日（月）、マンガ作成初心者の方を対象に無料のオンラインセミナー「マンガ作成手順をデモンストレーションを見ながら学ぶ 初心者向けマンガ制作講座Vol.4下絵」を開催します。また、今年8月に開催した同シリーズのセミナー「初心者向けマンガ制作講座 Vol.3ネーム」のアーカイブ録画配信を9月18日（木）を行います。

昨今、XやInstagramなど様々なSNSでマンガが投稿されるようになりました。育児日記や友人との他愛もない話など日常を切り取ってマンガにし、人気を博している方も多く見受けられます。マンガ家でなくても、マンガを制作する人は増え、より身近に制作できるものとなりました。そんな中で、自分もマンガを制作してみたい、マンガ家をめざしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。



本セミナーでは、全5回にわたり、プロットから仕上げまでのマンガ制作の流れを、デモンストレーションを交えて解説します。講師を務めるのは、マンガ・イラストレーターとして活動をされているSAKI氏。第4回となる今回は、ネームをもとに実際のマンガの絵を描き始める「下絵」の工程を取り上げます。キャラクターの表情やポーズ、背景の構図など、完成に向けた土台を作る重要なステップを、実演を交えて学びます。当日は質疑応答も受け付ける予定です。また、本セミナーの開催に伴い、「マンガ作成手順をデモンストレーションを見ながら学ぶ 初心者向けマンガ制作講座 Vol.3ネーム」のアーカイブ録画配信も行います。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。



＜こんなことをお話しします＞

・下絵とは？ネームからどう発展させるか

・キャラクターの描き方（表情・動き・バランス）

・背景や構図の考え方

・実際の作業画面を見ながらのデモンストレーション



＜こんな方にオススメ！＞

・マンガを描き始めたいけれど、どこから始めればいいかわからない方

・プロットから仕上げまでの基本的な流れを体系的に学びたい方

・プロのマンガ・イラストレーターの手順を直接見ながら学びたい方

・マンガ家をめざしている方

・趣味でマンガを描いている方

・マンガ制作の指導を行う教育者



<前回のアーカイブ録画配信>

9月18日（木）12：00～13：00

「マンガ作成手順をデモンストレーションを見ながら学ぶ 初心者向けマンガ制作講座 Vol.3ネーム」

マンガの描き方の基本的な流れの中でも、ネームは物語の構成や演出を視覚的に表現する重要なステップ。コマ割りやセリフの配置、読者に伝わる演出の工夫など、ネーム制作の基本を学びます。

※アーカイブ録画配信のため、ご質問には対応しておりません。



＜初心者向けマンガ制作講座 今後の実施予定＞

10月開催 Vol.5 仕上げ

■日時

（1）2025年9月29日（月）19：00～20：00

（2）2025年9月18日（木）12：00～13：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

マンガ・イラストレーター

SAKI氏

日本工学院 総合アニメーション科（現マンガ・アニメーション科）卒

日本工学院卒業後、同校の補助教員として勤務しながら商業用マンガを手掛ける。NYと日本の合同作品「VERMONIA」でデビュー。

▼主な担当作品など：

カナダのランガラカレッジの日本人留学生用説明マンガ

中国アイドルマンガのネーム担当

大阪商業施設HEPFIVEのイベントメインビジュアル

「ひび割れペリドット」出版社:forcs (2020/12/4) 発売日:2020/12/4

「スーパーのお嬢様」出版社:アムコミ (2022/9/7) 発売日:2022/9/7

「本日はご成婚なり」出版社:KADOKAWA (2024/6/28) 発売日:2024/6/28

「頂き女子が教えてあげる」出版社:CLLENN (2024/11/29) 発売日:2024/11/29



■参加費

無料



■定員

各回60名



【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「初心者向けマンガ制作講座」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



