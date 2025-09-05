YouTubeチャンネル『olly club』渡邊渚×Z世代で届ける新番組『ON MUTE』始動

スイミー株式会社渡邊渚、都丸じゅり

YouTubeチャンネル「olly club（オリークラブ）」にて、新企画『ON MUTE』を配信開始したことをお知らせします。

新番組『ON MUTE（オンミュート）』とは？

ON MUTE（オンミュート）ロゴ

ON MUTE（オンミュート）は、言葉にされず、沈黙の奥に埋もれてきた、つまりミュートされてきた “違和感” に光を当てる共感型トーク番組です。

olly clubにて司会・企画を務める大学4年生の都丸じゅりが、以前「olly club」にご出演いただいたタレント・モデルの渡邊渚さんとタッグを組み、「空気を読め」「我慢は美徳」といった同調圧力に埋もれた“ミュートされた声”を丁寧に拾い、問いとして社会に届ける番組を立ち上げました。

「なんとなくモヤモヤする」「言いたいけど、うまく言葉にできない」

そんなミュートされた声に向き合いながら、対話を通して視聴者と共に社会の中に蔓延る違和感を見つめ直し、変化へと繋げていく番組です。

なお、番組の初回配信は、8月30日（土）21時より公開。以降は、9月13日（土）から毎週土曜日の21時に定期配信を予定しています。

当番組が社会に届けるもの

『ON MUTE』が届けたいのは、答えではなく “問い” です。この番組は、沈黙や同調に埋もれた「違和感」に目を向け、本当は言いたかったこと、言えなかった感情を、丁寧にすくい上げていきます。

そして視聴者には、「違和感を無視しない姿勢」、「他者の声に耳を傾ける余白」、「自分なりのアクションへとつながる勇気」を届けたいと考えています。

声をあげづらい若者世代の“感情と言葉の橋渡し”となり、共感から始まる“確かな変化”を社会に広げていくこと。それこそが、『ON MUTE』が目指す番組としての社会的使命です。

聞こえていないだけで、消えていない。

沈黙の中にある確かな声を、言葉へとつなげていくこの番組から、“問いを持つこと”、そしてそこから生まれるアクションが、未来を変えていく連鎖となることを信じて、私たちはこの新番組をお届けしていきます。

【MC 渡邊渚 コメント】

渡邊渚

都丸さんはじめolly clubのみなさんが、学生とは思えないくらいのクオリティーで映像制作をし、誠実に社会問題に取り組む姿勢にいつも感銘を受けています。そんな皆さんと一緒に新しい番組ができることをとても嬉しく思います。

社会生活の中で、ちょっとした違和感を抱えつつも仕方のないことだから、そういうものだから、と自分を納得させたことのある人は多いかと思います。その違和感や言葉にできない気持ちをすくって、視聴者のみなさんが何かを考えるきっかけになるような番組にしたいですし、困難に立ち向かっている人たちにとってお守りになるような言葉を届けていきたいです。

【企画/司会 都丸じゅりコメント】

都丸じゅり

この度、ゼロから構想し、立ち上げた新番組『ON MUTE』がついに動き出します。

そして何より、この企画を渡邊渚さんと一緒に形にしていけることに、心の底からワクワクしています。

正直、私自身もこれまで違和感にフタをしてきたひとりでした。でも、olly clubとして活動を続ける中で、「この違和感を見なかったことにしてはいけない」と強く思うようになりました。そして、その想いを具体的な形にしたのが、この『ON MUTE』です。

日本では、10代の自殺率が上がり続けています。この現状を知ったとき、胸が締めつけられるような痛みを感じました。もし、たった一言でもSOSを届けられる場所があったら。もし「わかるよ」って言ってくれる人がそばにいたら。そして、もし自分で自分を守る方法を知っていたら。きっと、変えられる未来もあったんじゃないかと、強く思ったのです。

社会を変えることは簡単ではありません。でも、一回一回の対話の中で、見てくれた人の中に小さな“問い”が芽生え、次の日からほんの少しでも誰かへの接し方や考え方が変わったなら、それは確かに社会を変える連鎖のはじまりです。

この番組を通して、一緒に考え、動き出していけたら嬉しいです。

【チャンネル概要】

ON MUTE（オンミュート）初回収録メンバー集合写真

チャンネル名：olly club（旧：Hatsumei Club）

運営団体： 学生団体olly

運営会社： スイミー株式会社

学生が出演者選定から企画・撮影・編集・広報まですべてを担当

出演者：社会課題に挑む経営者・議員・起業家など（累計50名以上）

【学生団体ollyについて】

団体名：学生団体olly

代表者：代表 澤登公孝

【スイミー株式会社について】

社名：スイミー株式会社

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号桑野ビル2階

代表者：代表取締役 伊澤祐太

YouTube番組「olly club」：https://www.youtube.com/@olly.shibuya

お問い合わせ先：contact@swimmy-h.com