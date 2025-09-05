世界的に注目を集める韓国8人組ボーイズグループ「ATEEZ」と「AVIREX」とのコラボレーションが実現。

株式会社TSIホールディングス

世界的に注目を集める韓国8人組ボーイズグループ「ATEEZ」と、今年、ブランド誕生から50周年を迎えた「AVIREX」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）とのコラボレーションが実現しました。

各メンバーの個性と揺るぎない力強さを表現したポートレートシリーズを通じて、コラボレーションアイテムを発表いたします。

このコラボレーションを記念し、各メンバーのインタビュー動画やビジュアルLOOKを、「AVIREX」オフィシャルサイトやYouTubeにて公開予定です。

コラボレーション商品の発売スケジュール

■ 店舗先行発売（在庫がなくなり次第終了）

・9月10日（水）～9月23日（火） AVIREX渋谷店

・9月12日（金）～9月15日（月） AVIREXコクーンシティ店

・9月19日（金）～9月23日（火） AVIREX名古屋栄店

※その他の店舗では10月末以降、順次発売予定

■ オンラインストア発売日

・9月10日（水）～ AVIREX公式オンラインサイト mix.tokyo内にて発売

https://mix.tokyo/pages/avirex

なお、9月17日(水)にATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースし、2025年9月よりWORLD TOUR「IN YOUR FANTASY」のJAPANツアーを開催いたします。

彼らのエネルギッシュでパワフルなステージにも、ぜひご注目ください。

▼コラボレーションアイテムページはこちら

https://mix.tokyo/collections/250820_avi_ateez?utm_source=mix.tokyo&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20250905_ateez3_avirex&openexternalbrowser=1(https://mix.tokyo/collections/250820_avi_ateez?utm_source=mix.tokyo&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20250905_ateez3_avirex&openexternalbrowser=1)

▼商品に関するお問い合わせ

AVIREX 渋谷店 TEL. 03-6416-9508

韓国の8人組ボーイズグループ。

2018年10月にミニアルバム「TREASURE EP.1:All To Zero」でデビュー、2019年12月にアルバム「TREASURE EP.EXTRA : Shift The Map」で日本デビュー。

8人のライブとダンスパフォーマンスの高さは群を抜くレベルを誇り、アメリカのビルボードチャートをはじめ、英国オフィシャルチャート、フランス音源協会、ドイツ公式音楽チャート等、各種チャートでも人気を証明している。

https://ateez-official.jp/

AVIREX（アヴィレックス）は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】 https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

▼本件に関するお問い合わせ▼ 株式会社TSIホールディングス 財務広報IR課

TEL.03-5785-6412

https://tsi-holdings.com

▼PRに関するお問い合わせ▼

株式会社TSI 上野商会事業部AVIREXプレス

TEL.03-5785-6438

https://avirex-usa.com