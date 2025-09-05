VTuber事務所ハコネクト所属メンバーによる『文化祭ボイス』が9月5日(金) 19時より販売開始

株式会社アナログ


2025年9月5日(金)19時00分～2025年10月5日(日)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『文化祭ボイス2025』を販売いたします。


VTuber事務所ハコネクト所属メンバーが『文化祭』をコンセプトに収録したボイスコンテンツです。


是非お楽しみください！



■『文化祭ボイス2025』詳細


・参加メンバー


赤衣アカメ/星ノ音コロン/ミラ・ルプス/リン・ガーネット/明堂しろね/華糖シェリー/雫川なのか/翠森アトリ


・価格


本編：1,000円(税込)


おまけ：500円(税込)




・音声フォーマット


Wav



■販売概要


・販売期間


2025年9月5日(金)19時00分～2025年10月5日(日)23時59分


・販売サイト


　ハコネクト公式BOOTH：https://haconect.booth.pm/



■メンバー情報


◯2期生：赤衣アカメ(あかいあかめ)







山奥で生きてきた経歴を持つ、年齢不詳のシーフ。


ハイスペックな能力を持ちながらも、基本的には面倒くさがりで、飄々とした気だるげな雰囲気が特徴。


低く魅力的なダウナーボイスで丁寧な敬語を使うが、時折毒舌が顔を覗かせる。 光り物と動物が好きで、見かけると目の色を変わる。


いつも携えているナイフは「ゴム製」ということになっており、その真偽は本人のみぞ知る。



誕生日：1月23日


X：https://x.com/akaiakame_haco


YouTube：https://www.youtube.com/@AkaiAkame



◯2期生：星ノ音コロン(ほしのねころん)







楽しいことが大好きなおてんばお姫様。星ノ国在住。


女性らしくお淑やかになろうと思ったが、なんか違うと思い諦めた。


みんなが笑顔だと嬉しい気持ちになるので、みんなに元気と癒しを届けるため日々活動している。


お喋りとゲームと歌と文房具がとても大好き。いまを生きている。




誕生日：6月29日


X：https://x.com/hoshinonekoron


YouTube：https://www.youtube.com/@HoshinoneKoron




◯3期生：ミラ・ルプス(みら・るぷす)







田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。


狼修行のため学校に通うかたわらで、


人間のことをよく知るために配信を始めた。


ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。


誕生日：4月5日


X：https://x.com/MiraLupus


YouTube：https://www.youtube.com/@MiraVT



◯4期生：リン・ガーネット（りん・がーねっと）







突如現れ、いきなり事務所に乗り込んできた謎の外国人少女。


配信を始めたのは、美少女達とてぇてぇできるから…だそうだ。


頭についてるパンダの耳らしきものは、


本人言わばカチューシャについてるただの装飾品。


しかし、大好きな美少女からのお触りすら固く断ってきた。


果たして真相は…



誕生日:1月7日


X：https://x.com/rin_haco


YouTube：https://www.youtube.com/@RinGarnet



◯4期生：明堂しろね(めいどうしろね)







甘えん坊の白猫の女の子。


白猫の姿の頃は長い毛並みが自慢だった。


あるとき、毛が絡まってしまい困っていたところを人間に助けてもらったことがある。


その出来事から人間が大好きになり恩返しがしたいと強く願うようになった。


そして、魔法使いに「とある約束」をして人間の姿にしてもらい、人間達への感謝の思いを胸にお給仕している。


お給仕で頑張ったご褒美にお魚を食べたり、ご主人様やお嬢様とゲームやおしゃべりをするのが日々の楽しみ。




誕生日:8月8日


X：https://x.com/meidoshirone


YouTube：https://www.youtube.com/@shironech




◯4期生：華糖シェリー(かとうしぇりー)







青くて甘いものに目がない、言霊の魔女。


彼女が発した言葉は現実となる……が、現在の成功率はまずまず。


母校の魔女専門学校（魔女専）には現在も何かと出入りしている。




誕生日:7月31日


X：https://x.com/KatoCherie


YouTube：https://www.youtube.com/@CherieCh




◯5期生：雫川なのか(しずかわなのか)







今日も元気なみんなの後輩！


たくさんの先輩たちといろんなお話をしたいから配信を始めたらしい。


学校近くのカラオケかゲーセンかフードコートを探せば大体いる。


勉強はちょっぴり苦手。


これを読んだあなたは今日からなのかの先輩です！


「よろしくね、せ～んぱい！」




誕生日:9月27日


X：https://x.com/shizukawananoka


YouTube：https://www.youtube.com/@NanokaCh




◯5期生：翠森アトリ(すいもりあとり)







見た目は子ども。


その実御年【検閲】歳の年代物ホムンクルス。


古めかしい「～のじゃ」口調で喋るコテコテのロリバ〇ア。


感情を表に出すことが少なく、


何を考えているのかいまいち読めないミステリアス… に見せかけて、


一度ブレーキがかかると「やめてください」と頼み込まれるまで


爆弾発言を投下し続ける。（止まらないこともある）


認知機能はやや危ういが　感謝の心は忘れない。




誕生日:12月5日


X：https://x.com/SuimoriAtori


YouTube：https://www.youtube.com/@SuimoriAtori




【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】


VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。


所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、


応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。


・公式サイト：https://haconect.com/


・公式Twitter：https://x.com/haconect


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect




ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。


自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。




▼企業情報


社名: 株式会社アナログ / analog inc.


本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内


設立日: 2021年4月1日


資本金: 900万円




▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら


ハコネクト総合お問い合わせフォーム


https://haconect.com/contact/