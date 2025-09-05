移転1周年記念の感謝を込めて、マッチョ芸人がルミネに大集結！　『クリスタルジム移転1周年記念大感謝祭～最強トレーナーは俺だ！～』開催決定！

吉本興業株式会社

吉本興業所属のマヂカルラブリー・野田クリスタルがプロデュースする「クリスタルジム」の移転1周年を記念し、『クリスタルジム移転1周年記念大感謝祭～最強トレーナーは俺だ！～』を2025年10月2日（木）にルミネtheよしもとで開催します。

本ライブでは、クリスタルジム移転1周年でマッチョ芸人たちの活躍の軌跡をトークで振り返る活動報告会、服を着た状態で肉体美を競うボディコンテストや初結成のユニットも多数出演するマッチョネタ1GP、一風変わったルールで行う綱引きゲームと、さまざまな企画を予定しています。そして、今回の目玉である「ジムトレーナー神7総選挙」では、ファン投票によりクリスタルジムの真のNo.1マッチョトレーナーが決まります。ネタ、トーク、肉体美、全てが楽しめるクリスタルジムファン必見のライブです。

会場チケットはFANYチケット、配信チケットはFANYオンラインチケットにてそれぞれ好評発売中です。

クリスタルジム ジム長 野田クリスタル コメント

こんにちは。ジム長の野田クリスタルです。

半地下の狭い空間でやっていたクリスタルジムも西新宿の広い場所に移り1年が経ちました。

トレーナーの数も増え、会員の数も増え、規模が大きくなると、お笑いの仕事は無いのにジム内で圧倒的に人気があるマッチョが生まれるという謎の現象が生まれ始めました。

今回のイベントは本来のお笑いライブではあり得ない、ハタノハタとか肉限界に黄色い声援が上がるよくわからないライブになると思います。

まだクリスタルジムに来たこと無い方も、おかしくなったこの状況をぜひ見に来てください！

公演概要

公演名：『クリスタルジム移転1周年記念大感謝祭～最強トレーナーは俺だ！』

日時：10月2日（木）18:30開場／19:00開演／21:30終演予定

会場：ルミネtheよしもと

出演：野田クリスタル（マヂカルラブリー）、MC:向井慧（パンサー）、うるとらブギーズ、ヒロユキMc-II、井下大活躍、 藤本淳史、 太田（いぬ）、西村ヒロチョ、ますかた一真、にしだっくす、ノリ（パピヨン）、松本勇馬（スカイサーキット）、PANA、YUTARO、リボルバー・ヘッド、松下（バリカタ友情飯）、ポール（サンタモニカ）、大石ライアン大祐、主人公のハラちゃん（物語ズ）、かな（かなとガッパイ）、しんや、肉限界（エナジー生活）、かけおち、ハタノハタ（バゴ）、すずな（空間ラベンダー）、赤部ことこ（義理ギリ）

＜チケット情報＞

前売：3,500円／当日：4,000円／配信：2,000円

会場チケット 販売URL：

https://ticket.fany.lol/reception/20650/20570

配信チケット

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/products/lumine-25100219

※FANYチケットお問い合わせダイヤル：

0570-550-100（10:00～19:00/年中無休）