話題の韓国コスメブランドABOUT__TONE.（アバウトトーン）注目ブランドや新ブランドが選ばれる@cosme OSAKAのNEXT TREND Zoneに登場！
こちらのブースでは、お客様が新しいブランドとコスメとの出会いをポイントにブランド選定しており、今回ABOUT__TONE.も注目の新ブランドとしてピックアップされました。
出展商品である「スキンレイヤーフィットファンデーション」は、優れたカバー力と密着力を兼ね備えており、球状パウダーで毛穴や肌の凹凸をカバーし、ライトオイルによって軽やかで素早い密着力を実現するセミマットタイプのファンデーションです。
また、「スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー」も、密着力とカバー力に特化した製品で、スキンケアベース成分を約58％含有しており、潤いを保ちながら乾燥やヨレの心配なくカバーが可能です。
さらに「ザ・ブラーパウダーパクト」は、ダイヤモンドパールが毛穴の凹凸をカバーし、自然な艶を演出します。ベースメイクの崩れを最小限に抑え、長時間美しい肌をキープし、軽くベタつかない使用感で、厚塗り感のない滑らかな肌のキメを実現します。
発売記念キャンペーン
コンシーラーキーリング
スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー1点ご購入で1つプレゼント
※いずれも数量限定、なくなり次第終了となります。
シルバーバック
スキンレイヤーカバーフィットファンデーション
もしくは、ザ・ブラーパウダーパクト1点ご購入で1つプレゼント
出展商品ラインナップ
商品名：スキンレイヤーフィットファンデーション
価格：\3,080円（税）
色展開：全5色
商品名：スキンレイヤーカバーフィットコンシーラー
価格：\1,320円（税込）
色展開：全5色
商品名：ザ・ブラーパクト
価格：\2,750（税込）
色展開：全3色
ABOUT__TONE.（アバウトトーン）
全ての自己表現を尊重し、様々なテクスチャーとカラーで自分だけのビューティートーンを見つけることができるようにサポートするメイクアップブランドです。
・HIP&YOUNG
ヒップでヤングなトレンディな製品であなたに日常を楽しくします。
・DIVERSITY OF TONE
世の中のあらゆる多様性を表現できるように多彩なトーンとテクスチャーを提案します。
・FREE
トーン、テクスチャー、デザインまで最も自分らしいスタイルを自由に表現します。
・Qoo10公式：https://www.qoo10.jp/shop/about___tone_jp(https://www.qoo10.jp/shop/about___tone_jp)
・公式Instagram：https://www.instagram.com/about___tone_jp/(https://www.instagram.com/about___tone_jp/)
・公式X(Twitter)：https://x.com/about___tone_jp(https://x.com/about___tone_jp)
【会社概要】
社名：株式会社BBIA JAPAN
所在地：〒130-0004 東京都墨田区本所4丁目19-3本所吾妻橋DJビル401号
代表取締役：李 昌洙
【お問い合わせ】
info@bbia-jp.com