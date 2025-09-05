eスポーツチーム「REJECT」ストリーマー部門のdtto.が主催するオンライン大会『DTTO.UNITY FES』を9月6日（土）開催

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するプロeスポーツチーム「REJECT」は、所属ストリーマー dtto. が主催するオンライン大会『DTTO.UNITY FES』を、2025年9月6日（土）に開催することをお知らせいたします。

本大会は「初心者から上級者まで、誰もが“みんなで一緒に”楽しめる」をコンセプトに、Delta Forceを競技タイトルとして実施。人気ストリーマー・VTuberがチームバトル形式で激突し、視聴者へ白熱のバトルをお届けします。

【大会概要】

■ 大会名 ：DTTO.UNITY FES

■ 主催 ：dtto.

■ 運営協力：株式会社REJECT

■ 協賛 ：Tencent Japan／INZONE（賞品提供）

■ 競技タイトル：Delta Force

■ 配信日時：2025年9月6日（土）17:00～

■ 配信URL：dtto. YouTubeチャンネル（https://www.youtube.com/@dttodot）

【レギュレーション】

■ 使用モード：ビクトリーユナイト

■ 試合数 ：4試合（2マップを攻守1回ずつ）

■ 使用マップ：１.焦土／２.臨界点

■ 勝敗判定 ：全4試合の合計ポイントで決定（攻撃側が拠点獲得ごとに1ポイント）

【賞金・賞品】

■ 勝利軍：該当軍の参加者全員に各10万円

■ MVP賞：INZONE M10S

■ dtto.賞：INZONE KBD-H75／INZONE Mouse-A

dtto.について

【出演者（チーム編成）】

透明感のある声とアグレッシブなプレイのギャップが魅力なみんなに愛されるトライリンガルタイ人VTuber。Apex Legends や League of Legends の元最高ランク、歌ってみた、オリジナルソング作曲など幅広く活動中。

X：https://x.com/_dtto

YouTube：youtube.com/c/dttodot(https://www.youtube.com/c/dttodot)

Twitch：http://twitch.tv/dttodot

INZONEについて

「INZONE（インゾーン）」はソニー株式会社が2022年にローンチしたゲーミングギアブランドです。ブランド名の由来でもある『INTO THE ZONE（ゾーンに入る）』をキーワードに、“プレイヤーの感覚を研ぎ澄まし、最大限のパフォーマンスを発揮すること“を目標に商品づくりを行っています。

モニター、ヘッドセット、ワイヤレスイヤホンに加え、新たに有線イヤホン、キーボード、マウス、マウスパッドをラインナップとして提供。

また、世界的に人気のグローバルeスポーツチーム『Fnatic』と商品共同開発を行っています。

INZONEはプロ選手やゲーマーとの共創により、勝利のためのギアを提供していきます。

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足した、株式会社REJECTが運営するプロeスポーツチームです。世界的に人気のゲームタイトル部門を多数展開する日本有数のeスポーツチームであり、ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出。累計賞金獲得額は国内1位を記録し、特にモバイルシューティングジャンルにおいては日本トップの実績を誇ります。

『PUBG MOBILE』部門では12度の世界大会を経て、2024年に日本チーム初の世界一を獲得。『Apex Legends』部門では「ALGS 2024」にてAPAC NORTH地域初の世界一を達成するなど、国際大会でも確かな成果を残しています。

Web：https://reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは、“EMPOWER GAMING LIFE ゲーマーをもっと豊かに”をミッションに掲げ、プロeスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、eスポーツを軸とした多角的な事業を展開しています。競技シーンでの成果追求に加え、ゲーミングギアの開発・販売、ストリーマー・VTuberのマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュース、スポンサープロモーションなどを通じて、プレイヤーとファンの体験価値を高め、豊かなゲーミングライフの実現を目指しています。

会社名：株式会社REJECT（リジェクト）

設立：2018年12月

代表者：代表取締役 甲山翔也

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目4-10 虎ノ門35森ビル 5階

公式サイト：https://reject.co.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

