【ウェスティンホテル東京】栗、りんご、ナッツなどの味覚を上質なバターやチョコレートとともに、5種類の秋を楽しむスイーツのコレクション

都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、2025年11月30日（日）までの期間限定で、秋の味覚を贅沢に取り入れたスイーツを、館内2つの店舗でご提供いたします。

1階ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では、栗やりんご、ヘーゼルナッツなど秋を彩る素材をふんだんに使用した季節限定のスイーツをご用意いたします。

また22階スカイバー「エスカリエ」では、2種類の葡萄を贅沢に使用した“大人のパフェ”をご用意。お酒と季節の味覚のマリアージュをお楽しみいただけます。

左から パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「ヘーゼルナッツとマロンのバタークリームケーキ」、「りんごとカシスのアーモンドフロマージュ」、「オペラマロン」パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「スペシャル モンブラン」パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「モンブラン シュークリーム」エスカリエ「シャインマスカットと巨峰のパフェ」

パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1階）

シェフの新作・秋の味覚ケーキ＆モンブランコレクション

一つひとつ丁寧に仕上げたペストリーやベーカリー、ギフトアイテムを揃えたペストリー ブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」では、秋の味覚を贅沢に使用したシェフこだわりのスイーツを期間限定でご用意いたします。人気のマロンに加えて、今年はりんごやナッツなど、季節の素材の豊かな味わいをお楽しみいただけます。3種類の新作ケーキに、毎年ご好評をいただいている『スペシャルモンブラン』と『モンブラン シュークリーム』を加え、合計5種類の秋の味覚を楽しむケーキをお届けいたします。

- 期間：～2025年11月30日（日）- 時間：10:00～20:00- 場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1階）- H P： patisseriebywestintokyo.com/jp/

商品名／価格（税込）：

〇 ヘーゼルナッツとマロンのバタークリームケーキ \860 新作

マロンプチカッセ（細かく刻んだマロングラッセ）と合わせた軽やかなバタークリームをヘーゼルナッツのダックワーズでサンドし、ブランデーの香りをまとわせました。上質なバターと秋の深まりを感じさせるやわらかな味わいのマロン、香ばしいヘーゼルナッツが奏でるハーモニーをお楽しみいただけます。

〇 りんごとカシスのアーモンドフロマージュ \860 新作

アーモンドをベースとした生地に、ソテーしたりんごと甘酸っぱいカシスを合わせ、食感豊かなクランブルとともに焼き上げました。トップには爽やかなフロマージュブランのクリームと、クルミ、アーモンド、ピスタチオを。秋らしい彩りと香ばしさをご堪能いただける焼き菓子です。

〇 オペラマロン \780 新作

アーモンドビスキュイとクレーム・ド・マロン、アマレットガナッシュを幾層にも重ね、チョコレートでコーティングした贅沢な構成のオペラ。栗とアーモンド、アマレットの香りが織りなす、クラシカルで洗練された味わいが特徴です。

〇 モンブランシュークリーム \1,300

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」で不動の人気を誇るシュークリームに、同じく人気の高いモンブランを組み合わせた期間限定のスペシャルなモンブランです。なめらかなクレームディプロマットを詰めたシュー生地に、甘さも軽やかに仕上げたこだわりの熊本県産栗のクリームを贅沢に合わせました。キャラメリゼしたアーモンドの香ばしい甘さと食感をアクセントにした特別な一品です。

〇 スペシャル モンブラン（通年） \1,100

ラム酒のシロップをしみ込ませたスポンジに、カスタードの香りがまろやかなクレームディプロマットと栗を重ね、その上に軽やかなクレームシャンティ、そして熊本県産栗のクリームを贅沢に絞りました。シンプルでスタンダードなモンブランながら、幾度も試作を繰り返して生まれた素材のバランスなど、シェフのこだわりがつまっています。軽やかな甘さからふんわりとしたクリームの絞り方まで、和栗の魅力を存分に楽しんでいただくために追求しつくしたモンブランです。

ご予約・お問い合わせ：

１F「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」Tel.03-5423-7665

HP : https://www.patisseriebywestintokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-patisserie/reserve

スカイバー「エスカリエ」（22階）

Seasonal Parfait：シャインマスカットと巨峰のパフェ

スモークがコンセプトの洗練された空間と東京のきらめく景色が幻想的なスカイバー「エスカリエ」では、旬のフレッシュな葡萄2種類を同時に楽しむ大人のためのパフェをご提供いたします。ベリーのムース、フロマージュブラン、赤ワインゼリーを重ねたグラスに、フレッシュな巨峰とシャインマスカットを贅沢にトッピング。さらに香り豊かなソーテルヌワインのゼリーをあしらいました。グラスの中に広がる葡萄のみずみずしさと芳醇なワインのマリアージュが、豊かな味わいをもたらします。エスカリエの幻想的な空間とともに、秋の夜をつややかに彩る一品です。

- 期間：～2025年11月30日（日）- 時間：月～木曜日：14:00～23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）祝・日曜日：12:00～23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30） 金曜日：14:00～24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）土・祝前日：12:00～24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）- 料金：\3,500（税・サービス料込）- 場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）- H P：https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約・お問い合わせ：

22F スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283

HP : https://www.escaliertokyo.com/jp/

ご予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/westin-tokyo-escalier/reserve

※メニュー内容や営業時間、メニューご提供時間は変更になる場合がございます。

営業時間について：https://westintokyoshop.com/pages/info

ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、2024年10月に開業30周年を迎える日本を代表するヨーロピアンスタイルのホテルです。2023年に大規模リノベーションを経てグランドオープンし、ご来館いただくお客様にウェルビーイングに満ちたご滞在をお手伝いする「都会のウェルネスホテル」として、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供しております。全客室に、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される最新の「ヘブンリーベッド」を完備し、快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には個性豊かなレストランとバー・ラウンジの他、本格的なヨーロピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供しております。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名なランドスケープアーティス ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域に235軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブンリーベッド、Heavenly(R) Bed（ヘブンリーベッド）、TRXフィットネス器具を備えたフィットネススタジオやHypericeとBalaの最新リカバリーと筋力トレーニングを特徴とする多目的なギア貸出プログラムなどの特徴的なWestinWORKOUT(R)（ウェスティンワークアウト）、Eat Well（イートウェル）メニューの美味しく栄養価の高いメニューなど、個性的なウェルネス体験をお楽しみいただけます。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、Facebook（facebook.com/Westin）、Xや Instagram （@westin）で最新情報をご案内しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。

【このリリースに関するお問い合わせ】

ウェスティンホテル東京

マーケティング コミュニケーションズ TEL: 03-5423-7716

長田 彩子 E-MAIL: saiko.osada@westin.com