1st Mini Album¡ØYONAKA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¤¬¡¢9·î13Æü(ÅÚ)½ÂÃ«¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡íGOAL¡í¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È1,000±ß(DÊÌ)¡£
2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö "GOAL"
Àî¸åÍÛºÚ¤Ë¤è¤ë¥½¥í¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡ÖÀî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡× ¤¬¡¢1st Mini Album¡ØYONAKA¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö "GOAL" ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø±é¤Ï 9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢½ÂÃ«TOKIO TOKYO¡Ê¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®3-7 B1F¡Ë ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Ba.ÏÂÅÄÄ¾´õ¡¢Dr.»³Ãæ°½²Ú¡¢Piano.µÌÅ¯É×¤Ë¤è¤ë¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯É½¸½¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÈà¤é¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï 9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¤è¤ê¡¢LAND ARCADE¡Êhttps://landarcade.info¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢100Ëç¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢1st Mini Album¡ØYONAKA¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»¤ÎÌë¤Ë¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬´°À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø±é¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://youtu.be/6HSbeeD4TJQ?si=Bsyl3vBm843AOWFv
"GOAL"¾ÜºÙ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Àî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band "GOAL"
ÆüÄø¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ« TOKIO TOKYO
¢©150-0042 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ®3-7 B1F
³«¾ì 17:30 ³«±é 18:00 ½ª±é:19:00 ¡ö½ª±é¸åÊªÈÎÍ¤ê
¼çºÅ¡§LAND MUSIC
´ë²è¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒLAND
Àî¸åÍÛºÚ
¡ÚÀî¸åÍÛºÚ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1998Ç¯3·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿ÈÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡£
ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢2013Ç¯¤Ë¤ÏÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é2018Ç¯¤ÎÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÁí¿ô¤ÏÇµÌÚºä46»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢ÇµÌÚºä46¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¡£
2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤ÏPopteen¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ 2019Ç¯¤Ë¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÍè¾ì¼Ô¤ÇÍÌ¾¤ÊÄ¹ºê¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¹Ä¹¡Ìò¤Ç»²²Ã¡¢¤Þ¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ß¥¹id¥ªー¥Ç¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¤ÏTGC¡¢SAPPORO COLLECTION¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØHOOKS MAGAZINE¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ËÈ´Å§¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤Î¥é¥Ã¥ÑーLocalBlac¤Î¡ØBut Could You¡Ù¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤È³¤³°¤Ç¤Î³èÌö¤âÁý¤¨¤ëÃæ¡¢12·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ØYONAKA¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Âè°ìÃÆ¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤·¤¿FILA¤Èatmos¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡Øº£¥·ー¥º¥óºÇ¤âÇä¤ì¤¿¥¹¥Ëー¥«ー¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
2023Ç¯9·î27Æü¤ËLAND MUSIC / WARNER MUSIC JAPAN¤è¤ê¡¢¡ÈÀî¸åÍÛºÚ & YONAKA Band¡É¤È¤·¤Æ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Õ¤¿¤Ä¤Î±Æ¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëDJ¡¢¡ÚManse¡Ê¥Þ¥ó¥¹¡Ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡ØWhen the Night Ends¡Ù¡¢9·î¤Ë¤Ï¸µKep1er¤ÎMashiro¡¢Yeseo¤¬»²²Ã¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡ÚMADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¡Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥ó¥°¥ë¡¢¡ØUNO - YONAKA ver.¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î1st Mini Album¡ØYONAKA¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ³ÆÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¡£Ëè½µÆüÍËÆü22:00¤Ë¤ÏFMÊ¡²¬¡¢FMÄ¹ºê¤Ë¤Æ¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡ØÀî¸å¤ÈÌëÃæ¡Ù¤òÊüÁ÷Ãæ¡£
¡Î¸ø¼°X¡Ïhttps://x.com/kawagohina3
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ïhttps://www.instagram.com/hina_kawago
¡Î¸ø¼°TikTok¡Ïhttps://www.tiktok.com/@kawagohina3