小僧寿しの大人気企画「バリュー盛」♪人気ネタたっぷり！お腹もお財布もご満足いただける『超得バリュー盛フェア』9月6日(土)～開催！

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、9月6日(土)・7日(日)の期間限定で『超得バリュー盛フェア』を開催します。（※店舗により未実施の場合がございます）

◆『超得バリュー盛フェア』商品のご紹介

おかげさまで大きなご支持をいただいております小僧寿しの「バリュー盛」！もっとお得に！より良いものに！お客様へもっと満足できるように！と磨きをかけたメニューをご用意しました！

「まぐろ」「サーモン」「えび」「えんがわ」人気のネタがたっぷり！19貫！4種各1,180円（税込1,274円）です♪



◆販売日：2025年9月6日(土)・7日(日)



《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

超得バリュー盛『まぐろ』超得バリュー盛『まぐろ』

1,180円（税込1,274円）

不動の人気No.１ネタ！「まぐろ」がたっぷり！フェアのイチオシ商品です！

超得バリュー盛『サーモン』超得バリュー盛『サーモン』

1,180円（税込1,274円）

「サーモン」がたっぷり！程よい脂が最高です♪

超得バリュー盛『えび』超得バリュー盛『えび』

1,180円（税込1,274円）

「えび」がたっぷり！お子様にも大人気の商品です♪

超得バリュー盛『えんがわ』超得バリュー盛『えんがわ』

1,180円（税込1,274円）

「えんがわ」がたっぷり！コリコリ食感がクセになります♪

お腹もお財布もご満足いただける、超得バリュー盛フェア！！この機会に是非、小僧寿しのおいしいお寿しをご賞味ください。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/OuB1o(https://x.gd/OuB1o)

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/