キングオブコント公式Podcast ラブレターズ 優勝ネタは、吉住のおかげ

TBSpodcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』に、吉住がゲスト出演しています。

この番組は、キングオブコント公式のポッドキャスト番組で、昨年の王者・ラブレターズがパーソナリティーを担当する全8回の番組。

9月5日（金）配信の初回ゲストは、2人とも親交のある吉住。塚本から「ラブレターズが優勝できたのは、吉住のおかげ」という秘話が明かされたり、吉住が岡野陽一とユニットを組んで決勝進出したキングオブコントの思い出などを語ります。吉住は、9月12日（金）配信の第2回にも出演します。

TBSpodcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』は、Podcast・Spotify・Amazon Musicなど各音声配信アプリで配信中です。

●TBS Podcast『求人ボックスpresents ラブレターズのキングオブコントpodcast』

パーソナリティ: ラブレターズ （塚本直毅 / 溜口佑太朗）

毎週金曜19時更新（全8回）

番組Xアカウント @koc_podcast