【LUIDA’S BAR】ハロウィンにぴったりなメニューが登場！
ドラゴンクエストとカラオケパセラのコラボレーションにより
運営中の「LUIDA’S BAR（ルイーダの酒場）」におきまして、
2025年9月9日(火)～2025年11月3日(月)までの期間限定で
『ハロウィンイベント』を開催いたします。
LUIDA’S BARのハロウィンイベントではお馴染みの
「ゴーストのパンプキングラスパフェ」が今年も登場！
また、よ～く混ぜると色が変わる不思議な
「ハロウィンスライムのマジカルティーフロート」もご用意いたしました。
さらに、本イベントメニューを含む、3,000円(税込)以上の
お会計金額ごとに「オリジナルポストカード」を1枚プレゼント！
この機会に是非、皆さまお誘い合わせの上ご来店ください。
※本イベント期間中も休まず営業いたします。
『ハロウィンイベント』メニュー
開催期間：2025年9月9日(火)～2025年11月3日(月)
LUIDA’S BARで大人気の、
「ゴーストのパンプキングラスパフェ Ver.3」と、
混ぜると色が変わる、ハロウィンにぴったりな
「ハロウィンスライムのマジカルティーフロート」の2品が
期間限定で登場いたします。
※1Ｇ＝1円です。価格はすべて税込価格です。
また、開催期間中「ハロウィンイベント」メニューを含む、
3,000円(税込)以上のお会計金額ごとに、
「オリジナルポストカード」を1枚プレゼントいたします。
※掲載画像はイメージとなり、実際の商品とは異なる場合がございます。
ご入店方法
ご案内人数に制限がございますので事前のご予約をお勧めしております。
当日来店用のスペースも用意しておりますので、お電話にてご確認ください。
定員に達した際にはご利用頂けない場合もございますので、予めご了承ください。
詳しいご入場方法につきましては、下記Webサイトより詳細をご確認ください。
LUIDA'S BAR（ルイーダの酒場）Webサイト
https://www.paselaresorts.com/collaboration/luidas_bar/